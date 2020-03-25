Air Max 2090新鞋腳感更舒適？　5對大學生追捧過的經典Air Max

不認不認還需認，Nike波鞋潮流橫跨多個世代，無論是大學生還是踏入社會的新鮮人，都可能擁有過一對Nike Air Max波鞋。明日（3月26日）就是Air Max Day，Nike屆時將推出多對新款波鞋，其中最先發表的就是網絡上不少人討論的Air Max 2090。新鞋款雖然吸引，不過對比記者盤點5對Air Max經典波鞋，你又比較鍾情哪一款呢？

Nike Air Max波鞋鞋款，對年青人來說相信一點也不陌生，而今次Nike承繼了Air Max 90設計理念應運而生的Air Max 2090，更在網絡上引起熱烈討論，有Youtuber更率先開箱，試著後發現其氣墊部分超舒適。

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雖然新波鞋橫空出世，仍未開售已經吸引了全球不少鞋迷的眼球（和金錢），不過對比以往Air Max波鞋盛世，Air Max 2090是否能夠經歷時間的洗禮，仍有待市場驗證。

Nike自1987年推出能見氣墊，破格帶領Nike從運動界走到時尚界，對近代潮流有舉足輕重的影響。（weartesters）

其實，Air Max 鞋款一直深受Nike迷愛戴。自Nike發佈Air Max 1以來33年，Air Max波鞋推出了過萬款式，除了一脈相承的能見氣墊鞋底，每對款式都有獨有的設計理念。在Nike Air Max Day到來前，記者挑選出那些年，我們一起追捧過的5對Air Max經典鞋款。

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