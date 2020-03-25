中英劇團、香港話劇團「轉陣」網上播　5齣話劇免費睇│附連結

受疫情影響，不少香港本土的劇團演出都要被迫取消，劇場工作者、觀眾都深受影響。有劇團及團體最近就「轉陣」,改為網上重溫及直播表演，不少劇目更為免費公開，《開罐 Opener》今次為大家精選5齣免費的必睇話劇！

新冠肺炎疫情嚴重，醫護界呼籲大家Stay at home抗疫，避免去人多聚集的地方，不少本土劇場、演唱會等等都取消演出，當中有某些劇場轉為網上公演，或重播以前劇目，讓各位劇迷在家都可以一過劇癮。除了劇迷，話劇新手都可以藉這個機會認識話劇！

中英劇團轉為網上讀劇。（中英劇團圖片）

受疫情影響，原訂本月公演的中英劇團《大偽術爸》要退票，由於不想浪費劇組一片心機，且令劇迷失望，所以《大偽術爸》一劇將轉為網上讀劇，讓大家可以欣賞話劇。Facebook專頁「Stagetv Theatre Fans 劇場粉絲」有「集戲抗疫」行動，香港話劇團則有「Facebook戲寶重溫」，讓大家重溫劇團舊劇。

👇👇👇點擊圖片看劇目及時間👇👇👇

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《開罐Opener》為大家整理出話劇的直播連結，大家快快投入話劇的世界！

點擊看：

【中英劇團《大偽術爸》】

【香港話劇團《失禮．死人》】

【香港話劇團《找個人和我上火星》】

【前進進戲劇工作坊《午睡》】

【7A班戲劇組《2097: A Fairy Tale of Two Cities》】