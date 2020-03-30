UNIQLO日本大熱神級牛仔褲　剪裁顯瘦秒變長腿　這類身材必入手？

牛仔褲夠百搭，但若褲不合身隨時由時裝潮流變時裝毒藥。近月UNIQLO新推的寬鬆窄腳牛仔褲卻被日媒和日本blogger追棒為「神級牛仔褲（#神デニム）」，指該牛仔褲不但材質舒適，剪裁更顯瘦秒變長腿，究竟是否真的神級？

不少女生選擇牛仔褲時都會遇到不少煩惱 —— 不是材質不對，就是長度寬度剪裁不對，尤其是穿上Skinny Fit牛仔褲時，溢出腰間贅肉，更是尷尬萬分。

不過UNIQLO過往幾年推出鬆身剪裁牛仔褲，剪裁雖然較為樸素，不過整體容易襯搭、高腰設計顯瘦兼腿長，而且性價比高，普遍定價僅售3,990日圓（港幣$287），甚得日本女生歡心，更有網民將這款牛仔褲喻為「#神デニム（神級牛仔褲）」。

今季推新神級牛仔褲 網紅列兩大優點

該款名為「寬鬆窄腳9分牛仔褲（スラウチテーパードアンクルジーンズ）」的材質用料在今年春季再升級。有網民稱讚該褲款用純棉牛仔布，舒適之餘容易襯搭，日本生活媒體ヨムーノ對這件商品進行報道，並稱為「新・神級牛仔褲（新・神デニム）」。

報道引述了日本時尚Bloggerいはな的文章，列出「新・神級牛仔褲」的兩大優點。當中就提到這類型的女生非常適合入手這件單品。

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香港有售 價格略高於日本

有興趣試穿這條神級牛仔褲？不用前往日本購買，香港分店與網上商店都有發售，不過價錢就較日本門市貴約港幣$10，售港幣$299。平心而言，與同類型商品相比，UNIQLO牛仔褲定價仍算抵買，同一剪裁共有6色選擇，主要可分為白色、藍色、海軍藍三類顏色，適合襯搭不同服裝與場合。

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春夏必學5招襯搭貼士

牛仔褲雖然是件常見單品，但也能夠穿出獨特味道。特別在春夏時節，更能夠配搭不同色彩展現魅力。日本時尚Bloggerいはな就「寬鬆窄腳9分牛仔褲（スラウチテーパードアンクルジーンズ）」推介了5招襯搭貼士，讓讀者能夠將神級牛仔褲輕鬆穿出個人風格。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

同場加映：夏季必入手！UNIQLO「夏季最強T恤」在港發售！

UNIQLO春季有不少單品受到關注，當中最受觸目的莫過於採用全新物料AIRism Cotton的4件單品。新單品兼備透氣乾爽功能與時尚剪裁，因而被日本媒體封為「夏季最強T恤」。

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網民分享單品穿搭心得

U AIRism Cotton Oversize T Shirt的設計剪裁較為時尚，而且選色樸素易襯，簡單拼上一件牛仔褲就能造出時尚襯搭，因此被不少粉絲搶購入手。日本網民就在網上分享自己穿搭的心得與技巧，大家可以參考一下。

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+ 4 + 3 + 2

全新AIRism棉質物料，糅合棉與AIRism物料，除了具備一貫標榜的透氣舒適功能，材質更厚重，更在乎剪裁與時尚感。想知道AIRism透汗疏氣功能的原理，還有日本YouTuber的穿著感受，可以點擊連結入內了解更多：AIRism新物料被封「夏季最強T恤」有原因？