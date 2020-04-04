日本票選170cm以下帥哥男星Top10　山田孝之第7　小池徹平第4

在這年頭，普遍認為男生的魅力會與身高掛鉤，但其實長得不高亦有其吸引之處，就像日本有不少偶像及男星，長得不高一樣能成為萬千少女的追棒對象！

近日日本投票網站「ランキングー」進行「170cm以下帥哥男星」票選，讓女生們選出她們心目中的小男神。

（ランキングー）

170cm以下帥哥男星TOP 10

這次投票有1534位10代至30代女生參加，除了有人氣Johnny's偶像 山田涼介、二宮和也等人外，還有山田孝之及小池徹平等人氣演員，當然還有近期因日劇「戀愛可以持續到天長地久」人氣爆升的佐藤健！

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+ 16 + 15 + 14

天堂醫生這陣子果然勢不可擋，大家心目中的小男神又是誰呢？不妨留言分享一下吧！

（ランキングー）

同場加映：日本週刊文春「最有魅力身材」女星Top 20 兩位50路美魔女上榜

近日日本知名雜誌「週刊文春」事隔9年再度舉辦「你最想看她的身體」女星票選（あなたが見たい『女のカラダ』2020），讓男女讀者選出心中最有魅力身材的女星。

日本知名雜誌「週刊文春」舉辦「你最想看她的身體」女星票選（あなたが見たい『女のカラダ』2020），讓男女讀者選出心中最有魅力身材的女星。（Twitter@bunshun_online）

本屆有8151名讀者進行投票，共有20名女星入圍，年齡層亦十分廣，當中有兩位超過50歲的美魔女上榜。而在男女讀者心目中，最有魅力身材女星的排名各有不同。不過不論男女都選她為第一位，究竟是哪一個女星？

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