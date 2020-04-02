Twitter瘋傳白皙美女兩年變黝黑辣妹　日本網民：真是同一人？

開罐
撰文：
最後更新日期：

近日有位女生於Twitter分享自己這兩年來的變化，竟由白皙清純的美少女，變成黝黑結實的辣妹，讓網民大為震驚。

（Twitter@ViennaDoLL）

這位女生叫VIENNA（ヴィエンナ），今年26歲，是名港泰混血兒，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。某次到日本旅行，偶然被模特兒公司看中，便聯絡與她簽約，至今留在日本發展。

該推文隨後於Twitter瘋傳，不少網民表示超驚嘆，留言「這是同一人...？」、「好像連人種都變了...」、「右邊看起來很有自信」。

點擊圖片觀看VIENNA變身前的清純Look

+15
+14
+13

↓↓↓變身成黝黑辣妹↓↓↓

+12
+11
+10

除了是名模特兒外，VIENNA還是名網絡紅人，早前於Twitter分享一系列的「理想與現實」爆笑對比圖，亦她人氣更上一層樓，現時已有約65萬粉絲追蹤，相信不少人亦對她有印象吧！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+26
+25
+24

Twitter原文

【多圖】Twitter熱傳日本脫毒大賽2020　宅男都可以變美女？！
日本細眼醜女整容級化妝變石原聰美　分享兩招煉成水汪汪大眼睛
2020日本最帥大男學生誕生　網民一致負評：冠軍長著一副牛郎臉
2020日本最美女大學生誕生　上屆冠軍前SKE48成員網民今屆超失望
橋本環奈2.0？！日本節目鄉村訪全國空手道高手　竟是10歲小蘿莉
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。