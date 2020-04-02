Twitter瘋傳白皙美女兩年變黝黑辣妹　日本網民：真是同一人？

近日有位女生於Twitter分享自己這兩年來的變化，竟由白皙清純的美少女，變成黝黑結實的辣妹，讓網民大為震驚。

（Twitter@ViennaDoLL）

這位女生叫VIENNA（ヴィエンナ），今年26歲，是名港泰混血兒，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。某次到日本旅行，偶然被模特兒公司看中，便聯絡與她簽約，至今留在日本發展。

該推文隨後於Twitter瘋傳，不少網民表示超驚嘆，留言「這是同一人...？」、「好像連人種都變了...」、「右邊看起來很有自信」。

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除了是名模特兒外，VIENNA還是名網絡紅人，早前於Twitter分享一系列的「理想與現實」爆笑對比圖，亦她人氣更上一層樓，現時已有約65萬粉絲追蹤，相信不少人亦對她有印象吧！

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Twitter原文