韓國大熱wheredoyouwannago挑戰　靠P圖環遊世界　3步輕鬆完成

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未止，這段時間大家都要盡量留守家中減少外出，更遑論去旅行了。全球人宅在家，最近韓國就興起一個名為「wheredoyouwannago」的挑戰，讓大家安坐家中都可以環遊世界！

因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，世界各地的人都開始減少外出，旅行更加無可能。不能去旅行安坐家中超無聊，最近韓國就興起「#wheredoyouwannago」挑戰，又名「#어디갈래_챌린지」、「#wheredoyouwannago_challenge」，大家只要在Instagram輸入以上Hashtag，就可以見到大家使用P圖技術環遊世界的照片！

韓國大熱的挑戰，讓大家在家中動動手指就環遊世界！

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《開罐 Opener》小編都好想好想出遊！相信大家都一樣！一於跟著我們的教學，只要一個App以及簡單三個步驟，就可以成功P圖！除了可以有去旅行的感覺，更可以趕上韓國最新潮流挑戰！

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翻閱IG紅人的Instagram時，總是覺得他們的Story跟自己的Story有一點點不一樣！為甚麼會這樣？其實每一個小細節都能令你的Story高級一點！快來看看有甚麼技巧，讓大家快速吸Like吸Followers！

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