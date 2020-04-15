韓節目分析玄彬、孫藝珍緋聞　7大證據顯示二人關係非比尋常

今年年初曾經掀起追劇潮的韓劇《愛的迫降》，雖然已經播完一段時間，但關於劇中男、女主角玄彬和孫藝珍的緋聞，卻仍然被炒得火熱！雖然二人多次否認傳聞，但各界都十分看好他們，早前更有節目從7個方面分析他們的關係，種種證據都顯示他們的關係「非一般親密」！

多次傳緋聞

在《愛的迫降》開播之前，玄彬和孫藝珍其實已經傳過緋聞。他們在2018年因為拍攝電影《協商》而結緣，2019年1月，有人在美國超市看見他們一起購物，遂傳出緋聞，不過當時雙方都否認傳聞，稱只是朋友關係。在《愛的迫降》播放期間，更一度傳出二人將在劇終後結婚的消息。

《愛的迫降》劇照

韓國節目分析7個證據

韓國節目《핫it슈》早前從7個方面分析玄彬和孫藝珍的緋聞，單是從他們在美國被拍到一起逛超市的照片，原來已經可以看出很多東西！雖然二人多次否認緋聞，但粉絲都一面倒支持他們在一起，希望他們能帶來好消息吧！

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同場加映：2019年最佳韓劇

早前，外國網站The Ranker舉辦了一個投票，選出劇迷心目中2019年度的最佳韓劇，其中《愛的迫降》竟然只屈居第二？到底是哪套神劇超越了它？

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