LongD│筍盤男友出國留學女生繼續等　半夜收神秘短訊揭發渣男真身

長距離戀愛(又名LongD)，不是每個人都能接受。最近，韓國節目《戀愛的干預》播出一個觀眾投稿的故事，事主在男友出國留學期間，一直以視像通話或發短訊維繫感情，直至一夜深晚上，她收到一個可疑短訊，才揭發男友出國留學背後的驚人真相！

有限期的戀愛

韓國節目《戀愛的干預》近日播出一個令人十分憤怒的故事。投稿的事主，某一天在街上看到了一名男生，並對他一見鍾情。她將自己的電話號碼寫在紙條上，一直等待他的聯絡。等了一星期後，他們終於約了出來見面，可是，那名男生跟她說，自己即將在3個月後出國留學。雖然如此，但事主仍然決定先在剩下的日子跟他交往，到時候再決定是否繼續跟他走下去。在這段日子，他們都十分幸福甜蜜，所以事主決定等他從外國回來。可是，在男友出國留學期間，事主收到一個古怪的短訊，之後她更發現了「超驚人秘密」！

▼▼▼點擊圖片查看完整故事▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

同場加映：親睹男友跟好友親吻

該節目早前亦播出另一個令人憤怒的故事。事主跟男友拍拖8年，從高中期間已經開始，原本一直很好。可是，事主在一次高中同學聚會後，發現昔日的好友，在跟男友親吻。

▼▼▼點擊圖片查看故事▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

點擊原文看完整內容：【親睹拍拖8年男友熱吻女生 情敵更約女事主攤牌揭出軌真相超震驚】