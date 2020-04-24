DSE2020｜驚新冠肺炎、考試壓力影響文憑試表現？專家教7招減壓

受新冠肺炎疫情影響，一度押後的中學文憑試今日（24日）正式開考。學友社早前發布「文憑試考生壓力問卷調查」，發現超過兩成考生因受疫情影響而承受巨大壓力。 明白公開試為莘莘學子的頭等大事，不想受壓力而影響考試表現？《開罐Opener》請來註冊臨床心理學家趙思雅分享減壓小技巧！

受新冠肺炎疫情影響，一度押後的中學文憑試今日（24日）正式開考，首科舉行筆試的是視覺藝術科。（資料圖片／盧翊銘攝）

受新冠肺炎疫情影響，一度押後的中學文憑試，取消了中、英文口試後，首場筆試今日正式開考。學友社年初向應屆DSE考生進行問卷調查，發現他們的壓力指數創DSE開考9年來新高。當中逾2成人表示指壓力程度達最高分數的10分；9成考生指疫情減低其學習動力及難以集中精神準備考試，另有逾8成受訪考生表示因疫情感到身心疲累及學習進度受影響。

因應新冠肺炎疫情，文憑試座位將拉寬至約1.8米距離，減低傳播風險。（資料圖片／張浩維攝）

今屆似是被命運選中的DSE孩子，不但要承受公開試的壓力，在疫情的陰霾下又要承受額外的壓力。DSE一再延期冇曬心機？擔心停課會影響考試表現？如果考試期間被感染點算？《開罐Opener》請來註冊臨床心理學家趙思雅，解答考生7大常見憂慮，分享減壓小技巧，為各位考生加油打打氣！

▼▼▼▼點擊看專家解答考生7大常見憂慮＋減壓貼士▼▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

出發考試前記得帶齊應試用品！由於今年文憑試一度押後，考生先後共獲發兩張准考證，出門前記得檢查清楚！

▼▼▼▼點擊看考試Checklist帶齊應試用品▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

立即click入內文看足本版：DSE考試前專家教8個Dos & Don'ts 附應考日必備清單│BetterU#24