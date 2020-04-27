日本第一牛郎ROLAND帶後輩遊香港　去旺角買手信變講價高手

開罐
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有「日本第一牛郎」、「歌舞伎町帝王」之稱的Roland近期進軍YouTube界，日前亦發布兩段去年來訪香港的影片，一如以往地爆出超自信的金句。

這次Roland為了報答兩位牛郎後輩幫他新開的牛郎店「開荒」，特地帶二人來香港遊玩，帶他們體驗不同生活及拓展人脈。

（YouTube@THE ROLAND SHOW【公式】）

Roland一行人這次先到鯉魚門食海鮮，之後再到旺角掃街，飲奶茶嘆雞蛋仔，買手信時更展現他神一般的講價技巧，果然是站在牛郎界頂端的男人！

期間他遇到不少粉絲，Roland亦很大方地跟她們合照，跟市民的互動亦十分爆趣。

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YouTube影片（附中文字幕）

Roland在影片中表示，希望新冠肺炎疫情能早日結束，讓世界回到那段誰都能開心去旅行的日子。

（YouTube@THE ROLAND SHOW【公式】）

同場加映：Roland爆笑名言重溫

Roland最為人津津樂道的就是自信爆棚的金句，搞笑之餘亦蘊含不少人生哲理，馬上來重溫一下他跟網民對答以及在電視節目爆出的各種名言吧！

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