實測7間必吃油尖旺區米線　激紅刺激酸辣、雞湯翅補身｜米線地圖

米線價錢親民，配料、湯底變化多端，這次《開罐Opener》記者就實試多間酸辣米線，為大家評比並嚴選出11間必試好味酸辣米線！ *排名不分先後，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

繼復活節後，又有四天長假期，不少人都想外出到旺角、尖沙咀輕鬆一下！《開罐 Opener》「米線地圖」就精選7間油尖旺區的米線店，讓大家在逛街時都可以跟著米線地圖去填飽肚子！

【1】太子川之味米線 細分麻辣辣度

麻辣湯底顏色較淡，味道有點像譚仔雲南米線的麻辣，但比起譚仔更辣更嗆喉。辣度分成大、中、小辣，小辣又再細分為十級，十分細心！而配料必點豬軟骨，軟腍又入味。最抵讚的地方在於店家貼心地在每一桌都提供紙巾，被湯汁濺到也不怕！

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地址：太子通菜街212號地舖 電話：2789 3892 營業時間：11:30－00:00（逢星期日休息）

【2】尖沙咀星林居 清甜酸辣湯易入口

湯底酸辣得來清甜，十分易入口。勝在碗面鋪滿配料如芫荽、肉碎等，令味道更添層次。來到星林居，一定要點蘿蔔！蘿蔔清甜多汁又無渣，內裡都染上湯汁顏色，絕對是必吃之選！而米線則屬於比較軟腍的質地，喜愛嚼勁的人可能就覺得一般了。

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地址：尖沙咀金馬倫道14號金輝大廈3樓全層 電話：2424 1686

【3】佐敦樂湯雞麵館 雞湯翅湯底補一補

店內用上木桌子、木凳，牆上也放置了瓷碗裝飾。「砂鍋花膠雞湯翅米線」以砂鍋熱辣辣上桌，雞湯不會過膩。米線份量算少，不過配料份量超級多！花膠超級大片，口感偏爽，沒有漿口感。

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樂湯雞（佐敦分店） 地址：佐敦庇利金街61號地舖 電話：2382 2298 營業時間：12:00－22:30

樂湯雞（太子分店） 地址：太子白楊街9號基隆樓地舖 電話：2328 6200 營業時間：12:00－22:00

【4】雲貴川風味 鮮紅湯底富挑戰性

店內推介「酸辣皇」，一上桌鮮紅的湯底刺激唾液，配上秘製腩肉、肚絲、炸醬及腐皮，滿滿一碗十分豐富！酸辣湯底除了色濃，質地亦十分濃稠，雖然是酸辣，同時帶點鹹香，味道豐富，很適合重口味人士。腩肉果真是必點之選！腩肉屬厚身，眼看未見有肥肉部分，但咬下去十分軟腍，而且醃得入味！

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地址：旺角西洋菜南街103－109號 電話：2178 0886

【5】貴川風味館 必嚐金湯麻辣湯底

黃金皮蛋以雞蛋醃製而成，溏心外表超吸睛，口感與平常皮蛋差不多，沒有黑皮蛋獨有的「壓味」（正字：餲味），但喜歡皮蛋味道的記者就覺得好失望嗚嗚。金湯麻辣湯底看起來顏色不深，但辣味很足，大家不要輕視！

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地址：旺角豉油街88號地下G8號舖 電話：2178 0886

【6】尖沙咀農米莊 椰子雞湯清甜溜滑

椰子雞湯米線標榜養顏，湯底帶有椰子清甜，雖說是雞湯，卻毫無油膩感，更灑上椰絲增添香味，不小心就會把湯喝光光！配料上也絕不吝嗇，除了有多件雞件，更配上冬菇、枝竹、生菜等，令人十分滿足。

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地址：尖沙咀厚福街2號地舖 電話：3596 7908 營業時間：07:00 - 03:00

【7】佐敦羊肉湯米線 香口豬油渣

以羊肉作主打的「雲南啊老表黑羊湯鍋米綫」，整體上味道偏淡，羊肉片軟腍但有點羶，怕羶味的人可能就麻麻地了。最驚喜是湯麵上的豬油渣！香脆帶鹹的豬油渣，簡直是這碗清淡米線的神來之筆，完全發揮出「吊味」的作用。

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