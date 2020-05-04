74歲婆婆40年飲15萬罐可樂　獨有飲可樂方式聲稱能醫百病

炎炎夏日，不少人都喜歡以一罐冰涼的可樂消暑解渴，一口氣把可樂喝下去，感覺超爽。最近，韓國YouTube頻道「우와한 비디오 X SBS 세상에 이런일이」訪問了一名74歲的婆婆，她於40年間飲15萬罐可樂，更稱有「特別的管理方法」令可樂變成「能醫百病」的良藥？！

40年飲15萬罐可樂

這名74歲的韓國婆婆，由34歲開始每日平均飲10罐可樂，40年間共喝超過15萬罐，即3.75萬升。假設一罐可樂是700韓圜（約港元4.6），她一生花在可樂的錢，已經超過1億零5百萬韓圜（約港元70萬）。

每天飲10罐可樂的婆婆／YouTube@우와한 비디오 X SBS 세상에 이런일이

婆婆是一名十分稱職的可樂代言人，住在這條村子的人，無人不知道她是「可樂迷」。一名住在婆婆附近的鄰居指，「她一有空就會向我『推銷』可樂。她不吃飯也可以，但是不喝可樂就不可以！」到底，婆婆為甚麼會突然開始飲這麼多可樂？

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特別管理法令可樂變良藥？

一般人都喜歡喝冰涼的可樂，但婆婆卻不一樣。她有一套「特別的管理法」，更指令可樂變成能醫百病的良藥！

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身體狀況如何？

喝了40年可樂，到底婆婆的身體狀況如何？製作組帶了婆婆去做身體檢查，發現她除了胃、腸、十二指腸等消化系統出現潰瘍的情況之外，並沒有甚麼大礙。醫生表示，只要吃藥就能完全康復，吩咐婆婆這段時間要喝少一點可樂。