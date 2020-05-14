Switch動物之森｜玩家神還原3大香港景點　彩虹邨打卡位完美重現

任天堂《動物森友會》（又稱「動物之森」）系列最新作 《集合啦！動物森友會》爆紅，玩家能夠自由打造島嶼，有不少玩家都花費不少時間，打造獨一無二的無人島，有玩家就在遊戲中重現香港打卡地點，一眾網民紛紛表示「神乎其技」！

遊戲自由度極高，道具細節設定上也相當細膩，而且可以在「我的設計」中輸入自己想要的顏色、圖案，又可以將圖案「印」上家具，自製獨特家具。有玩家就在YouTube上傳自己從零開始神還原香港彩虹邨的影片，由零開始到見到成品，過程超治愈！

從零開始打造，神還原彩虹邨！（KillingMyBoredom@YouTube）

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除了本地薑打造的彩虹邨，有位日本網民打造出極有香港本土味的九龍城寨，好似返返八十年代咁！連鐵皮屋的鏽跡都有畫上，超細心！

更有晾衫竹！（sfrnjm@Twitter）

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而香港迪士尼樂園中的小小世界園區，顏色粉嫩粉嫩，是不少香港女生入園打卡必去之地！有兩位日本神人玩家就在遊戲中打造迪士尼樂園小小世界，神還原大型場景，超厲害！

連服飾都襯埋！（mr.eupoco@Twitter）

這位玩家所用的顏色比較不粉嫩。（arsu_0306@Twitter）

當中有玩家將自己的設計素材無私分享給大家，如果你都想打造九龍城寨、小小世界，到他們的Twiiter帳戶找到動物之森用戶號碼，就可以下載他們的「我的設計」。小編看看自己的無人島，還真是一個簡單到不行的荒島，還是回家繼續努力吧......

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