MUJI Week2020｜無印良品大激減10日　男女服6折再減、護膚品8折

撰文：芝芝妹妹
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MUJI Week 翻嚟啦！今次「MUJI week無印良品週間」將於5月22日開始，一連10日兩個階段，MUJI passport 會員購買限定夏季服飾、生活用品及食品優惠，更有額外9折優惠。各位無印粉絲是時候入貨啦！
MUJI week 無印良品週間優惠
「MUJI week 無印良品週間」將於5月22日開鑼，一連10日兩個階段。MUJI passport 會員購買兩個階段分別推出的限定夏季服飾、生活用品及食品優惠，能額外9折優惠；於無印良品或 Café&Meal MUJI 堂食消費亦有額外9折優惠。
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想要享有「MUJI week無印良品週間」優惠就要注意了！以上所有優惠只提供予MUJI passport 會員享用。
如果還不是MUJI會員，只需要免費下載 MUJI 手機應用程式「MUJI passport」並按程序登記，就能夠成為會員。新會員下載MUJI passport後，於無印良品或 Café&Meal MUJI 首次出示手機應用程式單次消費淨值滿港幣 $100 或以上，可獲贈價值港幣 $20 MUJI 積分。
「MUJI week無印良品週間」詳情：
日期：2020 年 5 月 22 日 至 31 日
第一階段 - 5 月 22 日至 26 日
第二階段 - 5 月 27 日至 31 日
地點：各大MUJI無印良品分店
※ 店舖保留優惠最終決定權，優惠資料以 MUJI (HONG KONG) 官方公佈為準