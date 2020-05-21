Twitter大熱30歲偽娘慶生被女友偷拍？網友罵偽毒意外揭超慘真相

這麼可愛一定是男孩子！近年日本越來越多男生迷上穿女裝，被稱為偽娘，打扮起來嬌俏可愛，絕對不比女孩子遜色，甚至迷倒一眾男網民。最近日本一位知名偽娘被網民狙擊，原來這位30歲「美女」經常po相自嘲單身狗，但被眼利的網民留意到照片有疑似女朋友影子，於是被瘋傳「偽毒可恥」！

日本偽娘紅人Nanasai（@Nanasai7）近期在Twitter爆紅，全因他上載了慶祝30歲的照片。照片中他穿著招牌女僕裝和粉色短假髮，抱著膝瑟縮一角，楚楚可憐地獨自慶祝生日。然而眼利的粉絲們卻將焦點放在影子上，他們認為是Nanasai的女友幫手拍攝，因為單靠一人根本拍不出這個角度的照片，慘遭男網民大罵「偽毒可恥」、「我的心傷了」、「殘酷的現實」、「機心女」，更即時成為Twitter熱搜第一位，獲得超過20萬讚好。

偽娘Nanasai冷艷中帶點可愛的氣質最讓網民欲罷不能。（「Nanasai7」Twitter圖片）

事隔一日，Nanasai即發文澄清：「請讓我解釋這個過於悲慘的現實。」他將前因後果公開出來給網友看，結果令人大吃一驚，而當網民們知道「女朋友」的真身後，都紛紛表示「非常心痛」。

即按圖看「女友」真面目及事發經過↓↓↓

Nanasai在現實生活中與一般日本打工族無異，每天因為工作壓力而瀕臨崩潰。一次機緣巧合下，他與網友相約小酌兩杯，誤打誤撞下入到一間由男扮女裝的「媽媽桑」主理的酒吧。在媽媽桑熱烈的鼓勵和酒精的驅使下，他第一次穿上了女高中生水手服和戴上假髮，並覺醒了潛意識埋藏已久的少女心，從此「偽娘之路」便一去不復返。

Nanasai的招牌造型酷似人氣輕小說《Re:從零開始的異世界生活》中的拉姆，即時迷倒一班動漫迷。（「Nanasai7」Twitter圖片）

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同場加映：日劇《下輩子我再好好過》超正偽娘

日劇《下輩子我再好好過》中優太朗（ゆうたろう）飾演的栗山凪顏值爆錶，愛好是掰彎直男，於劇中亦成功將肌肉男收服。最令人驚訝的是，優太朗飾演的栗山凪顏值爆錶，可算是日劇史上數一數二的偽娘，不少網民大讚「橋本環奈等級的可愛」。

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