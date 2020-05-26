MUJI Week｜無印良品大減價第二波　一文睇清意粉醬、收納盒優惠

走簡約風的無印良品是大家最愛之一，5月22日開始一連十天，是半年一度的「MUJI week無印良品週間」，分成兩個階段，第一階段剛剛完結，即刻看看第二階段的減價品有咩抵買之選！

MUJI passport 會員購買兩個階段分別推出的限定服飾、生活用品及食品優惠，能額外9折優惠；於無印良品或 Café&Meal MUJI 堂食消費亦有額外9折優惠。

無印良品的香薰油在今次MUJI Week期間都有折！

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【注意位：優惠只限MUJI會員專享】

以上提及的優惠，都只有MUJI passport會員才可以用，如果不是MUJI會員，可以免費下載MUJI手機應用程式「MUJI passport」登記成為會員。

新會員下載App後，於無印良品或Café&Meal MUJI首次出示手機應用程式單次，消費淨值滿港幣100元或以上，即可獲贈價值港幣20元MUJI 積分。

【「MUJI week無印良品週間」詳情】 第二階段：5月27日至31日 地點：各大MUJI無印良品分店