本土攝影師過千張相對比新舊香港　網民勁感動：香港以前好靚

有連登網民在網上分享，一名本土攝影師的香港新舊對比照片，並感嘆以前的香港，很有味道，現在似乎已失去特色。

該本土攝影師名為「HK Man (香港在消失ing)」，2008年起在flickr上載香港的新舊今昔對比圖。據他個人簡介，他七十年代生於香港， 因痛心香港政府漠視地道文化、建築，「港府拍夥地產商，多年來不斷將舊香港痕跡使勁地消滅」，深感無奈。雖然自己不擅長拍照，也努力紀錄一些變遷。

認得出哪裡嗎？（HK Man (香港在消失ing)）

他的flickr至今已上載超過1000張照片，有逾千萬瀏覽，對比的地點遍佈港、九、新界。不少網民看到都表示，以前的香港很有味道，更有歐陸小鎮的感覺。

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大家可以到他的網站欣賞更多圖片：按我

「賭王」何鴻燊逝世，享年98歲。他以澳門賭業大亨為人所知，成名之前，一樣有不少精彩、有趣的故事，媒體人蕭若元曾表示，何鴻燊讀書時期非常俊俏，亦喜愛「𥄫女」，更發生過「無拉褲鏈」的趣事。他的成名過程亦非一帆風順，更曾遇上海盜差點送命。

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