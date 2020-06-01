【動物之森／動物森友會】網民票選最具人氣島民　老鼠界冠軍是？

《集合啦！動物森友會》（又稱《動物之森》）風靡香港，每月都有新活動，今個月又有最新的「六月婚禮」活動，吸引不少人一直玩下去！不少人會「刷島民」，希望招攬自己喜歡的島民進島，到底多種動物之中，誰最受歡迎？

《集合啦！動物森友會》中，有383款島民角色，每一隻都有不同的外貌、性格。台灣網站「巴哈姆特」日前就以問卷調查方式，收集了6746名網民的意見，問他們最喜歡的《集合啦！動物森友會》島民角色，更加以「動物種類」分門別類，讓大家可以看到每種動物之中，最具人氣的角色！

每個玩家都會獲隨機「分配」兩個初始島民。（animalcrossing@twitter）

在所有動物之中，傑克可謂壓倒性勝利，獲得462票，得到總數中約7%的投票，除了成為貓界冠軍，都成為《集合啦！動物森友會》島民人氣榜首！（不過相信大家都猜得到這個結果。）除了貓，其他動物例如老鼠、倉鼠、獅子等等，哪一隻動物是冠軍？

傑克：「我又蟬聯冠軍？！」（darkpixelpaw@twitter）

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Switch主機、《集合啦！動物森友會》遊戲價格稍微回落，有不少人都現時才開始建設自己的無人島。開始玩這一個遊戲，幫自己的島嶼改名都可謂是最大的難關。《開罐》就整理出網民多個爆笑島名建議，讓大家參考參考！

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