AKB48渡邊麻友電擊引退　10件事助你了解這完美生化偶像

現年26歲的AKB48「神七」前成員渡邊麻友（麻友友），今天突然以「身體狀況欠佳」為由宣布退出娛樂圈，並與所屬事務所終止合約，今後以普通人身份繼續生活。她因鮮有傳出桃色緋聞及醜聞，被網民喻為最完美的生化偶像，如今她電擊引退，不少粉絲都感嘆「我的青春終於結束了」。

渡邊麻友於2006年以AKB48三期生身分出道，作為Team B成員初期曾被稱為「次世代Ace」，她在2014年舉辦的AKB48第6屆選拔總選舉中取得第一名，繼繼前田敦子、大島優子、指原莉乃之後，成為第四位Center。

2017年宣布從AKB48畢業後，她以個人身份繼續在娛樂圈發展，曾演出多部電視劇及舞台劇，又與SMAP前成員中居正廣主持夥拍音樂節目，實力備受肯定。

麻友友出道初期的雙馬尾王道偶像設定，加上幾乎零緋聞的形象，被譽為是偶像界「最完美生化人」，但亦有人認為她過於完美及太有偶像包袱，沒有親切感。

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其實麻友友今年已經停止更新IG和Twitter，早有眼利粉絲發現並猜測她引退的打算。不過今天突如其來的消息，還是令不少粉絲心碎。

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同場加映：24個有共鳴追星舉動

疫情下演唱會、見面會等活動全部取消，連電視演出都寥寥可數，這麼久沒見自己的偶像，又有沒有忘了當初追星的感覺？

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