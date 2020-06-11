渡部建佐佐木希婚變　男方傳出軌3個AV女優　原來有一個共通點？

渡部建、佐佐木希傳婚變，報導指47歲的日本諧星渡部建，出軌偷食至少6個女生，當中包括3名AV女優，原來她們都有一個共通點！

渡部建在2017年與32歲的國民女神佐佐木希結婚，誰也沒想到三年後他們驚傳婚變消息。根據日本《週刊文春》報導，渡部建多次背著美麗的妻子出外偷食，令網民怒火中燒。更有傳言指，渡部建的出軌對象，包括3名AV女優。

三位AV女優被傳是渡部建的出軌對象。

3名AV女優分別是瀧川惠理、月島菜菜子和神宮寺奈，三人均為不同類型的女優，年齡跨度更由23至40多歲，不過她們卻有一個共通點…

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所謂人不可以貌相，TOEIC滿分、日本英語檢測滿分、用英文接受BBC專訪等，這些極難解鎖的成就，AV女優們一早已經完成。有人類最強BODY之稱的沖田杏梨，幾年前就接受BBC一個專訪，表達自己對日本AV市場的看法，以及女優們遇到的困境，流利的英語令觀眾大為驚嘆。這6位陪過我們度過漫漫長夜的女優，其實英文十分了得。

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