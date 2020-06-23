IG Story｜限時動態彩虹圈圈教學！附7個小清新GIF關鍵字推介

撰文：花茶婆婆
最後更新日期：
最近發現大家的Instagram Story都有彩虹圈圈，唯獨是我沒有！到底怎樣才可以有彩虹圈圈Story？是不是精選用戶才有？
最近見到不少朋友的限時動態都有彩虹圈圈，到底怎樣才可以得到？原來每年6月份都是「同志驕傲月」（Gay Pride Month），不少企業都會以「彩虹色」推出相關產品或宣傳，以表支持同志平權，Instagram也不例外，「彩虹圈圈」正是為Gay Pride Month推出的特別限定功能！
彩虹圈圈出現了！
👇👇👇點擊看如何出現彩虹圈圈👇👇👇
現時Story比起帖子更受歡迎，原因之一是Story的GIF圖超！級！多！大家用的GIF圖都超靚，為甚麼自己就是Search不到那些可愛的GIF？《開罐 Opener》就精選7個關鍵字，讓大家找到畫風可愛又清新的GIF！
👇👇👇點擊睇大家都在用的Gif👇👇👇
+7
+6
+5
除了貼圖和GIF，其實濾鏡也可以完全更改一個Story的風格！即刻點擊圖片睇大家都在用的Instagram內置熱門Filter！
👇👇👇點擊睇推介內置濾鏡👇👇👇
+7
+6
+5
點擊睇全文！【IGStory｜Instagram內置海量濾鏡 教你搜尋文青、復古風Filter】