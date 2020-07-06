揭發男友與綠茶婊住同一大廈　事主踩上女方家發現驚人秘密被嚇呆

一段關係一旦出現第三者，就會變得複雜。最近，一名女生向韓國綜藝節目《戀愛的干預》投稿，表示自己近日因為男友的一名女性朋友而跟男友吵架。不少網民看完之後，都說那名女性朋友根本就是綠茶婊。

事主是一名現年30歲的韓國職場女性，她正跟一名比自己大1歲的男生拍拖，他們在一起已經5個月。事主的男友是一名「宅男」，最常做的活動就是和一名跟他住同一幢大廈的朋友去超市買日用品。事主一直都以為，這名朋友是一個男生。可是，有一天當她查看男友手機時才發現，原來這名朋友是一個女生！後來更發生了一連串的事，令她對這名女生起疑心。網民看完她的故事後，都大罵這名女性朋友是「綠茶婊」！

到底女性朋友做了甚麼令大家都覺得她是綠茶婊？／《我的ID是江南美人》劇照

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主持人一致認為，事主的男友跟女性朋友不是一般朋友關係，「就連新婚夫婦也不會用這麼多情侶用品」。而且，那名女性朋友所做的一切，都好像是有計劃地向事主展示一樣。節目播出之後，事主亦在YouTube影片下留言表示，已經決絕地和他分手了。

同場加映：男友女同學主動示好 事主生疑偷睇手機 沒料到「出軌」真相是？

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