女生哭訴年下男友吃軟飯不斷進化　借$2,600還8蚊仍未算最過分！

錢財問題能容易破壞一段關係，雙方應該在開始的時候說清楚約會費用的支出及錢財的管理。韓國綜藝節目《戀愛的干預》近日播出一名觀眾的投稿，事主是一名27歲的職場女性，她有一名比她小2歲的男友，最近他們正在因為錢財而弄得非常不快。網民看過之後，都憤怒表示「男的根本一直在吃軟飯！」

韓國節目《戀愛的干預》近日播出一個令主持人也非常憤怒的「軟飯故事」。投稿的事主是一名27歲的職場女性，她正在與一名25歲的男生拍拖。和他剛剛開始的時候，事主仍然感到很快樂。但久而久之，她開始因為男友的軟飯行為而感到不快，甚至因為男友軟飯行為不斷進化，而弄得出現財政赤字。

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事主的故事令一眾主持人看得非常生氣，一致認為事主應盡快和他分手。他們甚至懷疑事主的男友「根本一早已經收到薪水，只是不想花自己的錢」，甚至認為他根本沒有工作，「只是社會的寄生蟲」。而且，他們亦認為事主借出去的錢，已經不可能討回來，所以不應該繼續借給他。

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同場加映：男友女同學主動示好 事主生疑偷睇手機 沒料到「出軌」真相是？

最近，一名女大學生向韓國綜藝節目《戀愛的干預》投稿，指男友的一名中學女同學突然主動向她示好，事主懷疑她跟男友有不尋常的關係，並偷偷看了男友的手機，之後竟然發現「超驚人秘密」！

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