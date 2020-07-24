日男票選Top5肉食系女友致命特徵　主動出擊懶理旁人目光未算最強

繼早前介紹過因愛得太癡狂的「痴纏系女友」，「肉食系女生」在日本男生中原來亦擁有很高人氣！但有不少女生對被貼上「肉食系」的標籤很反感。日本女性雜誌CanCam訪問一眾讀者，調查大家對「肉食系女生」的看法，網民更選出Top5肉食女的致命吸引力，你或你的另一半中了嗎？

《東京獨身男子》劇照

「肉食系」源自日本2008年暢銷書《「草食男」正在改變日本》，隨後「草食男/女」、「肉食男/女」等字眼因而衍生出來。「肉食女」指一些遇到心儀的男生，就如動物撲食一樣主動表達愛意的女生。

《東京獨身男子》劇照

但有不少女生對被貼上「肉食系」的標籤很反感，日本女性雜誌CanCam訪問一眾讀者對「肉食系女生」的看法，男網民們更選出「肉食系女生」Top5的致命吸引力，為一眾主動追求愛情的獨立女生平反！

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你或你的另一半會不會因為愛的太癡狂，不知不覺之間成為了「痴纏系女友」呢？不過這類女友有時候卻會讓人覺得「做得太過」。有人覺得這樣的女友讓人受不了，卻有人覺得這樣的女友非常值得人愛，甚至覺得現實中很難找到。你身邊有沒有這樣的「痴纏系女友」存在呢？

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