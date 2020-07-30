韓節目公開「擁有最理想身材女星」排名　雪炫第2、泫雅竟然冇份

做明星，因為經常要上鏡，所以無論是身材還是外表，都要要時刻保持最佳狀態。最近，韓國節目《TMI NEWS》公開「擁有最理想身材女星」排名，「宅男女神」雪炫竟然得第2？！

雪炫

雪炫

【第7名】惠利

女團GIRL'S DAY成員惠利，近年在綜藝節目《驚人的周六》中，經常展示「吃貨」的一面。不過，無論她吃得多香也好，身材也是非常完美！

+ 8 + 7 + 6

【第6名】昭宥

女團SISTAR出身的昭宥，一向都以身材好著名。不過，原來她出道初期曾經也因肥胖而煩惱！

+ 9 + 8 + 7

【第5名】權娜拉

今年年初在劇集《梨泰院CLASS》中展示了實力演技的權娜拉，是女團HELLO VENUS出身，擁有「黃金比例」身材。

+ 10 + 9 + 8

【第4名】恩地

女團APINK的主唱成員恩地，是非常成功的減肥例子。出道初期還是一名肉肉、可愛的小女孩，到現在已經變成擁有超健康、完美身段的女生。

+ 10 + 9 + 8

【第3名】李孝利

女團Fin.K.L.出身的李孝利，自從2003年以solo歌手身份出道後，解脫以前的清純形象，化身成性感女歌手，將完美的身材展示。

+ 7 + 6 + 5

【第2名】雪炫

女團AOA成員雪炫，一直都是娛樂圈中擁有最好身材的女星之一。不過，完美身材，並不是天生，她曾經因為減肥而想放棄做明星！

+ 10 + 9 + 8

【第1名】JESSI

「強勢姐姐」JESSI，是一名美藉韓裔的rapper，因為「唔鹹唔淡」的韓文，經常帶給觀眾笑料。除此之外，她擁有「不能超越」的s line身材，到底是如何練成？

+ 4 + 3 + 2

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