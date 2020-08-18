大學新手包｜唔想做孤獨精？中大師兄教路「5個入U後要有的習慣」

各位準備入U的新鮮人，是否對大學生活充滿期待呢？香港學生世代相傳的「大學五件事」：讀書、上莊、住Hall、Part-time、拍拖，你又有信心做齊嗎？在無限幻想之前，有中大師兄在社交專頁CUHK Secrets中發文，列出「五個入U後要有嘅習慣」幫大家心裡打個底，一眾在大學新手村徘徊的新鮮人還不快來領取大學新手包？

《我的ID是江南美人》劇照

期待在大學校園遇上帥氣的師兄嗎？還是能在圖書館溫習是遇上命中注定的女神？但事實可能是上課對著一大堆毫無頭緒的Readings、做Project遇上Freerider因而練成滿口流利粗口、或是性格內向「太摺」在宿舍毒自虛耗4年大學生涯⋯⋯以上情景純屬虛構，如有巧合，實屬個人運氣。

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在各位新鮮人無限FF幻想如何在4年大學闖蕩前，有中大師兄化身新手村村長，在Facebook專頁CUHK Secrets發文，列出「五個入U後要有嘅習慣」，助一眾大學新手適應大學生活。超多同學仔留言讚同指「唔止大學，出嚟做嘢都好啱用」，有的更分享「唔好為social而social，揀返自己有興趣嘅圈子黎融入就夠」。

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「大學五件事」：讀書、上莊、住Hall、Part-time、拍拖！大學絕對是出Pool好時機，為了不至要「A住Grad 或A0 Grad」。有中大生以「過來人」身份，在CUHK Secrets 中寫下千字文，給各位「真心想拍拖的男仔」，自言自己「由毒男到唔生性亂追女仔，到宜家有一段穩定關係，都叫有過一段經歷」，現分享脫單心得。「我想教的，唔係「三個月內追到女仔的技巧」，而係想分享一下一個男仔應該點定位自己，去令自己值得有一個女朋友」，更分享4招追女仔技巧。獲其他同學留言大讚「高質心靈雞湯」，「A0 Grad睇完之後覺得好慰藉」。

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