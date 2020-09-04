近日有消息指，2007年播放的大熱韓劇《咖啡王子1號店》（港譯《咖啡王子》），即將以原班人馬製作紀錄片企劃！相信不少90後小時候曾經都追看過這部劇吧？除了《咖啡王子》之外，希望以下的12套「那些年我們曾經追過的韓劇」都能推出續集！

當年都沒有留意金材昱、金東旭都是《咖啡王子》的職員！

曾搬起全城追劇潮的《大長今》，大結局在香港有超過320萬人觀看！

根據韓媒《news1》的報道，《咖啡王子1號店》將推出新的紀錄片企劃，電視台MBC已落實消息，並表示會以「同學會」的形式進行。屆時，尹恩惠、孔劉、金材昱、金東旭等主演演員都會聚首一堂，光是想想也覺得太興奮了！

除了《咖啡王子》之外，相信90後小時候都看過不少韓劇。當年的網路還不是很發達，多數都只能看電視上播的，或者看媽媽買回來的DVD。《Opener》為大家盤點12套90後曾經追過的韓劇。希望這些劇集也能製作續集吧！

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