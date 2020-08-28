台灣網紅「館長」陳之漢周五（28日）凌晨約2時於台北遭到槍擊，館長倒地急救時不忘開直播，令網民替他焦急得來又覺好笑。

館長當晚步出健身室時，被槍手連開3槍，有報導指他右手與右大腿中彈流血倒地，救護員抵達後為他止血包紮，送往醫院急救。館長在過程中一直清醒，更不斷向醫生介紹自己，以及平日的工作，擔心對方不知道自己是誰。醫生判斷他需要立即接受手術，約7小時的手術過程相當順利，料半年方能回復正常運動。

館長長播時斷蕉事件，成為反差萌經典。（影片截圖）

其後有男子到警局自首，才發現另有內情。不少網民得知館長遇襲都十分擔心，但見他中了槍仍開直播，更向醫生禿我介紹，不禁擔心又好笑。別看館長大大隻，其實玩心很重，不時做出反差行為，令網友直呼「好萌！」

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