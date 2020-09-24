對於「辦公室戀愛」，大家又有甚麼看法？相信不少人都會因為怕成為同事之間的討論對象，所以不選擇在公司與同事發展進一步的關係。最近，韓國綜藝節目《戀愛的干預》播出觀眾投稿故事，女事主因為和上司的前度在一起而遭報復。她既不想失去工作，又不想放棄愛情。如果大家是她，又會如何選擇？

韓國綜藝節目《戀愛的干預》近日接到一名觀眾的投稿，指自己因為愛上了上司的前度而遭公報私仇。事主是一名髮型師，在一間星級髮型師開的髮型屋裡工作。在未成為正式的髮型師之前，她一直當這位星級髮型師是師父和人生導師，有甚麼事都會跟她分享，她們的關係亦十分要好。

可是，事主之後愛上了師父的前男友，還跟他發展成情侶。師父知道後，當然十分生氣，還公報私仇，處處針對她。如果大家是她，又會怎樣做？

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故事公開後，引起網民熱烈討論，紛紛留言表達自己的意見。部分網民認為，事主如果想保住工作，應該向上司道歉。亦有人認為，事主似乎太年輕，還在懂得職場生活的規舉。

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同場加映：做錯決定令男友攞正牌一腳踏兩船

該節目早前播出一個觀眾投稿的故事，女事主因為做錯一個決定，令男生變相一腳踏兩船，雖然她感到無比後悔，但卻無辦法將事情回到起點......

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