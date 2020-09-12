三大日本獵奇模型IG爆紅　外星貓瘋傳　還有炸蝦曬太陽、口罩帆船

2020年有許多不如意的事情發生，想要為生活增添一點小趣味嗎？日本就有一個「炸蝦模型」的IG帳號，記錄著它野餐、游泳等日常生活，獵奇又有趣的畫面看了總是讓人會心一笑。今天就來介紹3個來自日本的模型帳號，追蹤起來療癒你的生活吧！

# 一隻不願意只做炸蝦的炸蝦日常｜IG：ebiflife

最有態度的炸蝦非「えびふらいふ」莫屬，它的IG上演繹了大大小小的生活瑣事，像是拿著啤酒吹冷氣、拿著掃把打掃、戴上墨鏡曬太陽等，獵奇又反差的畫面相當可愛。該帳號在Twitter上已經有5萬多追蹤，是一個小有名氣的「網紅炸蝦」。

+ 6 + 6 + 6

# 微型模具也要有「防疫新生活」｜IG：tanaka_tatsuya

微型模具創作者田中達也擅長將用小模具呈現一些特別的生活場景。最近他還更上疫情期間的話題，將口罩、手套等防疫用品變成游泳池、海邊的大浪等，置入到這些微型模具的世界中，讓他們也擁有獨特的「防疫新生活」。

+ 7 + 7 + 7

# 將獵奇動物梗圖三次元的手作模型｜IG：meetissai417

「めーちっさい」是一名手作達人，她將生活中一些特殊角度的寵物生活照做成了真正的3D模型，出現了各種「迷樣貓貓」。這名創作者也會貼出製作模型的過程圖，特殊的模型不但能博君一笑，還能讓你一窺手作達人的奧秘世界。

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

《三十而已》成金句製造機引共鳴！三大看點衝上陸劇聲量冠軍

看不懂《TENET天能》？三部燒腦電影你必懂的科普知識

大方認整沒在怕！Jessi氣場爆棚圈粉 斯容不畏酸民霸氣回嗆

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】