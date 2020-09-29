一生中總有一兩個像家人一樣親的好朋友。不過，你當別人是好朋友的時候，對方又未必是這樣想，甚至可能只是當你是利用對象。近日，一名韓國女生向節目《戀愛的干預》投稿，表示最近被一名認識超過20年的閨密暗算，企圖被對方搶走男朋友。

事主、男朋友和閨密原本一直十分要好

可是，事主一直被好友模仿，更被她企圖搶走男朋友

「人生於世上有幾個知己，多少友誼能長存」，這是歌曲《友誼之光》的一段歌詞，雖然老土，但卻真實又令人覺得惋惜。認識時間長，不代表對方不會出賣、陷害你，就像以下的故事主角一樣...

最近，一名韓國女大生向節目《戀愛的干預》投稿，表示自己被從幼稚園開始認識的好姊妹暗算。事主表示，從小時候開始，朋友就一直模仿自己的衣著風格、說話語氣。雖然一直因為怕對方不開心而沒有提出，但她卻越來越過份，甚至想搶走男朋友...

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事主的故事播出後，引來超過1300名網民留言。大部份網民都認為事主應該跟朋友絕交，然後跟男友說清楚。如果男友仍然不相信事主的話，就應該跟男友分手。

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