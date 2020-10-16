安全套厚薄原來有誤差？消費者委員會測試了9個牌子，共30款安全套，除了發現部分有0.01、0.02等數字的安全套，未必與厚度有關之外，更發現有安全套平均厚度相差近1.3倍。其實，用錯厚度的後果，可大可小。

消委會在昨日（15日）出版的新一期《選擇》月刊中指出，安全套厚薄沒有統一標準，消費者難以判斷產品實際厚薄，例如8款標有「超薄／ultrathin」聲稱的型號，量得的平均厚度介乎0.025毫米至0.057毫米，相差近1.3倍。情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung表示，不同厚薄的安全套，除了影響大家的觸感之外，更有機會令你的持久力受到影響。揀錯安全套，持久力比較差的朋友分分鐘會早洩。

8款標有「超薄／ultrathin」聲稱的型號，量得的平均厚度相差近1.3倍。（資料圖片）

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除了厚薄和花紋的兩大影響之外，安全套的粗幼、物料、剪裁都十分關鍵，睇少一樣都會影響大家的性愛體驗，甚至令你表現失準。

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