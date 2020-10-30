韓國男性雜誌Maxim Korea，每年都會舉辦「Miss Maxim」選美大賽。有別於一般的選美比賽，這個比賽的特別之處，是它比較著重參賽者的身材。在每輪比賽中，參賽者都需要拍攝不同主題的寫真，例如穿著情趣內衣、比基尼等，所以這個比賽又被稱為「限制級選美」。

今年的4強之一，23歲的惠琳（譯音）／ig@1997_0827

韓國人氣男性雜誌Maxim Korea，每期除了有關於男性潮流、時裝、運動等內容之外，每期都會找不同的「Maxim Girl」作專訪。她們的特徵，都是身材非常好的女生，除了有文字上的訪問之外，亦都會為雜誌拍攝性感寫真。

《Maxim》10月號封面

該雜誌由2012年，每年都會舉辦「Miss Maxim」選美大賽。參加者無年齡、職業限制，只要想成為模特兒就能參加。每輪比賽中，都需要以不同的主題拍攝寫真，然後由網民投票，進行4輪淘汰賽後，會由最後4強進行決賽。今年的決賽投票階段將於10月30日至11月5日舉行，主辦單位日前公布最後4強名單，並釋出她們歷來所拍攝的寫真。

+ 32 + 32 + 32

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：10個「隱性好身材」韓國女星

憑著《雖然是精神病但沒關係》人氣急升的韓國女演員徐睿知，早前出席釜日電影節時，穿著低胸晚裝亮相，大騷深藏不露的好身材，成為全場焦點。《Opener》與大家熱數10個「隱性好身材」韓國女星！

+ 11 + 11 + 11

點擊原文查看完整內容：【徐睿知出席電影節造型超有料 熱數10個「隱性好身材」韓國女星】