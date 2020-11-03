多賢上節目表演軟骨功驚變「異形蜘蛛」　熱數10項韓星奇特個人技

開罐
撰文：
最後更新日期：

TWICE的成員多賢最近在綜藝節目《Radio Star》中展示驚人軟骨功，做完拱橋之後，她竟然能將上半身180度反轉，十足十異形一樣。除了她之外，不少韓星都有奇特的個人技。《Opener》與大家熱數10項韓星奇特個人技。

多賢日前在節目上展示軟骨功／《Radio Star》截圖

【1】多賢—軟骨功

Twice的成員多賢日前登上節目《Radio Star》時，即場向大家示範軟骨功，看得在場的嘉賓和主持都目瞪口呆。她做出拱橋姿勢後，再180度將上半身反轉，好像變了一隻四腳異形！

【2】溫流—開瓶達人

SHINee隊長溫流，除了唱歌了得之外，原來還非常大力。他曾經在節目《Happy Together 3》上展示過用不同物品都能開瓶的神技。

▼點擊圖片查看其他韓星奇特個人技▼

+17
+17
+17

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：12個曾當運動員的韓星

韓國演員朴寶劍在熱播劇集《青春紀錄》中飾演模特兒，身高1.8米加上大長腿，令他把這個角色演得入型入格。原來，他在學生時期曾經是游泳健將，怪不得肩膀這麼寬廣吧！除了他之外，還有不少韓星在入行之前，都曾經當過運動員。

+11
+11
+11

點擊原文查看完整內容：【朴寶劍曾是游泳健將　12個曾當運動員的韓星　有個更是國家代表隊】

BTS狂粉花百萬整容由白人變亞洲人　自誇「好多人以為我係智旻」
韓國票選「最適合穿古裝男星」Top 10　他擊敗金秀賢、朴寶劍奪冠
李敏鎬御用媽媽金成玲曾是韓國小姐冠軍　熱數10個選美出身韓星
從《境遇之數》邕聖祐看5大收兵渣男特徵　網民：願一世當他的兵
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。