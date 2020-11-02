大家曾試過約網友見面嗎？如見面後發現被「照騙」，你又會怎樣做呢？近日，有名16歲的男生向網紅爆料，分享一段自己的網戀經歷⋯⋯

微博@關愛老實人

近日，有名16歲男生向微博帳號「關愛老實人」爆料，指自己本約了網戀對象初次見面，但誰知道女生以素顏示人，真人與網上見到的照片有落差，讓男生大感不快。在點了滿桌千元大餐後，就借尿遁閃人，「本人真雞X讓我反感，跟照片有差距，我趁上廁所溜了，飯錢也不想給」。男生更指，為了當天的約會特地到酒店開了房間，「現在要馬上去退房拿回押金，我還提前開了房真的太浪費了」。

微博@關愛老實人

見男生短訊後，女生方知被拋下便回覆指，「你不喜歡就不喜歡，為甚麼要跑？至少吃飯的錢要平分吧？現在吃了一千多元多少都是你點的，你還有良心嗎？我身上錢也沒帶夠，你能回來嗎？」最後要跟親友借錢，才把約會的飯錢還清。帖文一出，不少網民留言直指男生太過份了，完全是渣男所為。

《舉重妖精金福珠》劇照

是否對初次約會充滿期待？希望男生溫柔體貼、和自己志趣相投、性格正直可讓人依靠⋯⋯慢著！幻想總是美好的，但事實又是否盡如人意？要是遇上渣男，到時候傷心又傷身！說到避開渣男大法，櫻花妹有自己一套。早前有日本網站訪問多名女生，總結出她們初次約會的心得，發現只要留意男生在約會中的3個生活日常，就能分辨對方是否渣男！

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