曾經紅極一時的韓國限定男子組合「Wanna One」，雖然已經於2017年12月31日解散，不過最近有消息指他們有望於今年的MAMA再度合體，令不少粉絲期待。早前，有網民於韓國論壇the qoo開帖討論「你們想再看見哪些組合」，引來數百名網民留言討論，《Opener》為大家整理當中最高討論度的15個組合。

有媒體報道指Wanna One會於今年MAMA合體帶來表演。不過，要「完全體」再度聚首，恐怕仍有難度。

【1】Wanna One

韓國選秀節目《Produce 101》第2季誕生的限定組合Wanna One，已經於2017年12月31日完約解散。11名成員各散東西後，有人正在服兵役，有人向演員方向發展，有人則以新組合重新出道。繼早前，成員朴志訓、李大輝、金在奐、河成雲、朴佑鎮在KCON上合體唱出2首Wanna One的抒情曲後，近日再有消息指Wanna One將於本年度MAMA上表演。不過，要「完全合體」似乎有難度。因為台灣籍成員賴冠霖現時正集中在內地發展，早前更與韓國經紀公司發生合約糾紛。

早前於KCON上合體的5名Wanna One成員

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同場加映：熱數10項韓星奇特個人技

TWICE的成員多賢最近在綜藝節目《Radio Star》中展示驚人軟骨功，做完拱橋之後，她竟然能將上半身180度反轉，十足十異形一樣。除了她之外，不少韓星都有奇特的個人技。《Opener》與大家熱數10項韓星奇特個人技。

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