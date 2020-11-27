台灣留韓女學生曾以琳，本月6日在歸家途中，被一名酒後駕駛的韓國人撞斃，終年28歲。死者的父母近日透過死者朋友的協助下，於青瓦台發起請願要求加重醉駕刑罰，3日已有超過14萬人參與，距離政府需要回應事件的20萬只差一段距離。

根據世界衛生組織2016年的報告，韓國於酒類飲品的人口平均消費量是亞洲最高的國家。／《黃金巨塔》劇照

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台留學生遭醉駕撞斃

根據台灣媒體《聯合新聞網》、《ETtoday星光雲》的報道，一名在韓國神學院就讀博士課程的28歲台灣女生曾以琳，在本月6日於歸家途中，被一名50多歲、涉嫌酒後駕駛的韓國人撞斃。據悉，死者當晚參加完教授家中的聚會，在歸家路上過馬路時被撞倒。過路時，行人路的信號燈是綠色，代表涉事司機是衝紅燈，遂釀成了這次的意外。

死者曾以琳 (網上圖片)

失去愛女的曾以琳父母，日前在韓國青瓦台請願網站上發起請願，要求韓國政府加重醉駕的刑罰，防止再有同類事件發生。消息傳開後，引起了台灣和韓國兩方的關注，截止11月27日，已經有超過18萬人聯署，距離韓國政府必須回應的20萬，只差一點距離。在香港的我們，其實都可以參與請願，點擊此處進入請願網站，教學可參考以下的步驟：

韓國醉駕問題嚴重

酒後駕駛一直都是韓國社會上極具爭議性的問題。根據世界衛生組織的資料，韓國是全亞洲中酒消費得最多的國家。雖然大部分韓國餐廳都有提供「代理駕駛」的服務，不過，數據顯示韓國人對酒後駕駛似乎沒有很重視。今集《韓流日常》和大家看看韓國的醉駕風氣。

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不少韓國藝人都曾經犯過醉駕，有些更因此而退出所屬組合。

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