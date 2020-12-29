每年一到年尾，娛樂圈就會舉辦各式各樣的頒獎典禮，派發每年一度的成績表。不少今年的韓劇都成功跑出成為話題之作，例如《青春紀錄》、《START-UP》等。《Opener》整理出9部2020年度年輕人必看韓劇，其中翻拍內地人氣劇集《致我們單純的小美好》的韓國版本日前終於開播了！

《人文教育101》

【1】《人文教育101》

播映日期：4月29日

主演：金東希、鄭多彬、朴珠賢、南允秀

收看頻道：NETFLIX

類型：青少年犯罪、驚慄

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【2】《Twenty-Twenty》

播映日期：8月15日至10月21日

主演：韓成敏、金宇碩、朴相南

收看頻道：VLIVE、YouTube

類型：校園、青春、浪漫

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【3】《青春紀錄》

播映日期：9月7日至10月27日

主演：朴寶劍、朴素丹、邊佑錫

收看頻道：NETFLIX

類型：青春、追夢、愛情

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【4】《重回18歲》

播映日期：9月21日至11月10日

主演：金荷娜、尹相鉉 、李到晛

收看頻道：VIU

類型：穿越、校園、喜劇

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【5】《喜歡布拉姆斯嗎》

播映日期：8月31日至10月20日

主演：朴恩斌、金旻載

收看頻道：VIU

類型：音樂、大學、追夢

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【6】《START-UP》

播映日期：10月17日至12月6日

主演：秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜

收看頻道：NETFLIX

類型：創業、追夢、愛情

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【7】《LIVE ON》

播映日期：11月17日至（2021年）1月5日

主演：黃旼炫、蔡多彬、崔秉燦、楊惠智

收看頻道：VIU

類型：校園、青春、浪漫

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【8】《女神降臨》

播映日期：9月21日至11月10日

主演：車銀優、文佳煐、黃仁燁、朴柔娜

收看頻道：VIU

類型：喜劇、校園、浪漫

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

【9】《致我們單純的小美好》

播映日期：12月28日起

主演：金曜漢、蘇珠妍、呂會鉉

收看頻道：NETFLIX

類型：喜劇、校園、浪漫

▼▼▼點擊圖片查看劇情簡介▼▼▼

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：15名童星出身韓國女演員 你認得幾多個?



不少韓星都是從小就已經出道，例如金香起、金裕貞、金所炫等，都是透過拍廣告、當模特兒而入行的。她們雖然年紀尚輕，但演出經驗卻比很多人豐富。以下這15名童星出身的女演員，大家又認得幾多個？

+ 9 + 9 + 9

點擊原文查看她們的今昔對比：《PENTHOUSE》3名女兒從小出道！15名童星出身韓國女演員今昔對比