韓版《小美好》開播了！　2020年9部年輕人必看韓劇playlist

開罐
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每年一到年尾，娛樂圈就會舉辦各式各樣的頒獎典禮，派發每年一度的成績表。不少今年的韓劇都成功跑出成為話題之作，例如《青春紀錄》、《START-UP》等。《Opener》整理出9部2020年度年輕人必看韓劇，其中翻拍內地人氣劇集《致我們單純的小美好》的韓國版本日前終於開播了！

《人文教育101》

【1】《人文教育101》

播映日期：4月29日
主演：金東希、鄭多彬、朴珠賢、南允秀
收看頻道：NETFLIX
類型：青少年犯罪、驚慄

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【2】《Twenty-Twenty》

播映日期：8月15日至10月21日
主演：韓成敏、金宇碩、朴相南
收看頻道：VLIVE、YouTube
類型：校園、青春、浪漫

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【3】《青春紀錄》

播映日期：9月7日至10月27日
主演：朴寶劍、朴素丹、邊佑錫
收看頻道：NETFLIX
類型：青春、追夢、愛情

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【4】《重回18歲》

播映日期：9月21日至11月10日
主演：金荷娜、尹相鉉 、李到晛
收看頻道：VIU
類型：穿越、校園、喜劇

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【5】《喜歡布拉姆斯嗎》

播映日期：8月31日至10月20日
主演：朴恩斌、金旻載
收看頻道：VIU
類型：音樂、大學、追夢

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【6】《START-UP》

播映日期：10月17日至12月6日
主演：秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜
收看頻道：NETFLIX
類型：創業、追夢、愛情

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【7】《LIVE ON》

播映日期：11月17日至（2021年）1月5日
主演：黃旼炫、蔡多彬、崔秉燦、楊惠智
收看頻道：VIU
類型：校園、青春、浪漫

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【8】《女神降臨》

播映日期：9月21日至11月10日
主演：車銀優、文佳煐、黃仁燁、朴柔娜
收看頻道：VIU
類型：喜劇、校園、浪漫

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【9】《致我們單純的小美好》

播映日期：12月28日起
主演：金曜漢、蘇珠妍、呂會鉉
收看頻道：NETFLIX
類型：喜劇、校園、浪漫

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