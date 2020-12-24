劇集《SWEET HOME》破紀錄成為首部打入NETFLIX美國排行榜的韓劇！劇集的口碑之所以這麼好，除了靠一眾演員神還原了漫畫的角色之外，漫畫中的各種長相恐怖的怪物都被100%呈現在劇中。NETFLIX日前公開了怪物的幕後製作花絮，原來怪物並不是全由CG製作？！

NETFLIX日前公開製作花絮

劇情簡介

NETFLIX原創韓劇《SWEET HOME》，改編自同名網絡漫畫，講述邊緣青年車賢秀（宋江飾）因長期受同學欺凌，加上父母和妹妹因意外離世，原本已經決定自殺。但住處竟然出現怪物，不斷攻擊他的鄰居，遂激起他的生存意志，並計劃與倖存的人一起對付怪物。

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怪物製作花絮公開

上文提及，原著漫畫中的怪物在劇中被100%還原，製作組更請來曾經負責《復仇者聯盟》系列的國際知名特技工作室「Legacy Effects」參與製作。不過，原來怪物之所以能這麼生動地呈現出來，背後並不只是單靠特技製作。NETFLIX日前釋出怪物的背後製作花絮，原來它們是這樣製作出來！

▼▼▼點擊下圖查看怪物的幕後製作過程▼▼▼

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背後演怪物原來是他

在製作花絮中提及中，大部分怪物都是先由演員在現場演出，再加以後期製作。雖然飾演怪物的演員沒有在劇中露面，但如果沒有他們的演出，怪物也不能如此逼真地呈現在觀眾的眼前。而劇中不少怪物，都是由韓國知名現代舞舞蹈家金雪鎮演出，他同時亦是劇集的動作編排員。

現年39歲的金雪鎮，是比利時著名舞團「Peeping Tom」的舞員之一。在成名之前，他原來都經歷過一段辛酸史。

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