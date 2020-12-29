AV男優很幸福？相信不少人都知道，這工作沒想像中簡單，不過近日現役AV男優吉村卓一篇TWITTER發文，意外揭露男優辛酸一面。

因為肺炎疫情關係，日本AV工作陷入當停工狀態，AV達人一劍浣春秋，引述吉村卓早前在TWITTER發文，指他個人亦十分注重安全，日本的緊急狀態一日未解除，他就不接工作，直言就算長期停工也沒關係。

AV男優吉村卓直言，日本的緊急狀態一日未解除，他都不接工作。（twitter@@yoshimura_taku）

因此在短短兩個月之內，吉村卓已經少了40次工作的機會，意味著之前他每月至少有20天需要工作，以他這樣頂級的男優來說，如此頻密的工作，令網驚訝他到底能否吃得消。

AV男優吉村卓一篇TWITTER發文，意外揭露男優辛酸一面。（twitter截圖）

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