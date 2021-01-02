2021年12星座運程+開運顏色！新年必買星座口罩 香港製造Level 3

2020年貶眼就過去了，今年2021趕走霉運，用好心情過好每一天吧！想今年凡事得心應心，不妨看看以下的2021年12星座運程，掌握事業、戀愛、健康等各方面的好機遇，加上配合適合的開運顏色，為今年作最好的準備！

率先2021年12星座運程，掌握事業、戀愛、健康等各方面的好機遇，招來好運！（HK-M Mask）

無論去年過得怎樣，今年也要除舊立新，新一年轉個新氣象，更容易為自己招來幸運！看看以下的2021年12星座運程，可能有助你減少在生活上碰釘的機會，事事順利，由年頭旺到年尾！

▼▼▼按下圖看2021年12星座運程及幸運顏色▼▼▼

+ 43 + 43 + 43

相信大家來年最大的願望都是疫情快點過去，身體健康已是最好的祝褔。一個漂亮的口罩不但能助你抗疫，亦可以為生活增添樂趣和生氣，配搭當日穿搭亦可令心情變好！香港口罩科技HK-M Mask之前推出過的星座口罩天蠍座版極具人氣，現在再推出雙魚座口罩，配合雙魚座今年的幸運顏色——藍色，絕美的星河背景真是既夢幻又搶眼，抗疫必搶好物！

HK-M Mask產品取得ASTM Level 3認證（中幼童系列除外）和BFE、PFE、VFE>99%，而星座口罩雙魚座售$99/30片獨立包裝，絕對超值，相信首賣又會引起秒速搶購潮，星座迷記得留意了！

購買連結: https://www.hkmaskhitech.co/

開賣日期:

+ 2 + 2 + 2

除了星座系列，HK-M Mask還不定期推出季節靚款口罩，成人款全都取得ASTM Level 3認證。HK-M Mask最近更推出客製服務，客人可以度身訂製口罩，由口罩最基本的顏色開始，到圖案及耳繩都可自由決定，設計出獨一無二的口罩款式，自用、或用作送禮及公司宣傳也是最好不過！

▼▼▼即睇12星座面對疫情的態度▼▼▼