撰文：芝芝妹妹
最後更新日期：
不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！
如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《脫單補習班》會邀請專家免費為你解答。
《女神降臨》劇照
新冠肺炎疫情持續，社交距離措施再被延長兩周至1月20日。肺炎疫情加限聚令，讓單身的大家更難參加聚會認識新朋友，難道出Pool就遙遙無期？疫情期間突然冒起的視像Dating你又試過了沒有？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享6招，教單身的大家如何在疫情下出Pool！
▼▼▼▼▼點擊看專家教6招疫情下出Pool！▼▼▼▼▼
+2
+2
+2
同場加映：2021年愛情都要斷捨離！盡早擺脫7個超錯戀愛觀｜出Pool補習班#64
看著街裡愛人一對對，年尾又參加了一場又一場的婚禮，自己卻仍是單身？2021年想脫單成功，但又不想將就，寧願單身都不想遇上爛桃花？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享，教大家7招Re-set大家2021年的戀愛運，新年斷捨離，斬斷爛桃花！
▼▼▼▼▼點擊看專家教7招Re-set戀愛運早日脫單成功▼▼▼▼▼
點擊看全文：2021年愛情都要斷捨離！盡早擺脫7個超錯戀愛觀｜出Pool補習班#64