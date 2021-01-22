直擊On Air KOL 2021｜YouTuber易學難精 托哥︰拍攝器材非最重要

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-01-22 06:00

On Air KOL 2021一連三日的20強星級訓練營圓滿結束，上回講到一班參賽者在名模Eunis指導後，時尚觸覺和搭配技巧進步不少，但成功的KOL當然不能只靠外表，大會今次邀請到香港著名YouTuber托哥和商界代表Kevin分享拍攝技巧和生涯校規劃的心得，讓參賽者們裝備自己！

托哥表示拍片最重要不是器材 而是…

講起拍攝技巧，以為做過節目主持的YouTuber托哥會指導拍攝角度、推介器材和剪片軟件等，怎料托哥居然說要拍一條好片不需要昂貴的器材！

著名YouTuber教大家創作出吸引的內容。

我拍過一啲好受歡迎嘅片，其實都只係用手機影，相反內容比器材更加重要，我覺得現今世代係內容為王。 托哥

他表示現在做KOL的入場門檻很低，但要將它提升成為生意、成為一個我可以用個人平台來影響身邊人、凝聚一班人的平台其實很困難，而當中內容是尤其重要。

有同學在課堂問到，內容應從自己興趣出發，還是迎合觀眾口味，托哥毫不猶豫地答，創作者應由心創作內容：「因為觀眾能夠睇得出，你係咪對呢樣嘢有熱誠。如果觀眾反應好梗係最好、完美，但如果有觀眾反應係唔太感興趣，你就要諗諗自己嘅興趣可以點包裝。」

現今觀眾很貪心？

另一名導師Kevin Chuc從事酒店管理超過二十年，如今擔任香港酒店業協會副主席，可謂業內領袖，問到他如何看待這班未來意見領袖時，他笑言很高興看到今時今日的年青人態度開放、敢言、願意與人分享，而這點正正是KOL的重要元素，他又指出另一元素就是不停學習。

Kevin現為香港酒店業協會副主席。

而家啲觀眾比較貪心，佢哋亦希望同佢（鍾意）嘅KOL一齊成長，要成長就一定要學習，要更加多元化。 Kevin Chuc

相信參賽者在一連三日的訓練營中獲益不少，但冠軍寶座只有一位，想知賽果如何就要緊貼On Air KOL 2021的報導！