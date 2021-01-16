網民奇招教脫單　異性令你最心動的15個瞬間｜出Pool補習班#66

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《Producer》劇照

日前有網民在連登討區發文，集思「留低異性令你最心動嘅事」，帖文一出網民紛紛出招，留言寫下讓人心動的異性小舉動，「電話最後先Cut線」、「擔遮遮女生多啲」、「知你病特登買粥畀你」⋯⋯一些小小的暖心事，卻讓對方記憶至今。有心水清網民表示，「所謂心動，要有一定好感先得，如果唔係就變咗 chur 人 ，癡漢」。

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