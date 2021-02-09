直擊On Air KOL總決賽|霍啟剛盛讚大獎得主 只因她是運動員出身？

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-09 20:10

經歷幾個月的培訓和篩選，大灣區共同家園青年公益基金舉辦的「On Air KOL 2021」終於在上周日（2月8日）舉行總決賽，順利選出終極四大獎項的得主！

「On Air KOL 2021」總決賽的評審陣容強盛，大會邀請到大灣區共同家園青年公益基金常務副主席霍啟剛先生、金牌司儀及知名藝人林盛斌先生（Bob）、前新聞主播及跨媒體創作人伍家謙先生、知名模特兒陳繹嵐小姐（Eunis）及資深導演黃偉賢先生。

「On Air KOL 2021」計劃已完滿結束，四大獎項亦塵埃落定。（黃舒慧攝）

經評判評分及網民投選後，得獎者名單已出爐，分別是「年度我最Like KOL」得主劉倬昕 （SamLau）、「年度風範關鍵領袖」得主李清心（Katarina）、「年度風格KOL」得主許嘉倩（Caterine）和「年度潛力KOL」得主崔嘉林（Tsui），立即與大家回顧當日精彩花絮吧！

「On Air KOL 2021」總決賽回顧

轉眼到了「On Air KOL 2021」總決賽，這回合需要最後九強施展渾身解數，在一分鐘自我介紹和三分鐘才藝表演中贏取評審和觀眾歡心，有些參賽者勁歌熱舞，有些演戲入型入格，有些則表演插花和roller dance，創意十足；大會更邀請到唱作歌手吳林峰表演，讓全場氣氛加溫！

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「年度我最Like KOL」得主劉倬昕 （SamLau）

劉倬昕 （SamLau）獲得「年度我最Like KOL」大獎。

「年度我最Like KOL」大獎是30%由評判評分，70%由網民投選，得獎者劉倬昕 （SamLau）是一名運動員，她表示對賽果感到意外，並感謝家人朋友和支持者幫她構思表演內容，又很開心在計劃中認識到志趣相投的好朋友許嘉倩（Caterine）和梁家宜（Jenny）。

劉倬昕在自我介紹環節用Rap開場，表現已獲大眾好評，評判林盛斌（Bob）更表示：「SamLau一開始用Rap，我已經覺得佢非一般，之後嘅表演我更加覺得佢非一般。」劉倬昕的才藝表演非常搞鬼，時而唱著《龍的傳人》划艇，時而大跳《Baby Shark》，最後還演唱《你是你本身的傳奇》作結。

另一評判霍啟剛表示表演令人驚喜：

因為我係體育界出身，估唔到一個運動員（SamLau）識得又唱又跳，好似變咗另一個人咁。

「年度風範關鍵領袖」得主李清心（Katarina）

李清心（Katarina）外表甜美，表現非常亮眼。（黃舒慧攝）

曾經參選港姐的李清心（Katarina）在才藝表演中示範插花，優雅的燈光配樂，襯托著行雲流水的插花動作，再加上毫不悶場的講解，讓李清心輕易俘虜評判的心，奪下「年度風範關鍵領袖」獎！

黃偉賢導演表示起初以為插花表演會很悶，但李清心的演出卻沒有悶場，讓他能留意她的表演。

而李清心同樣對得獎感意外，她指出自己享受過程，因為這個比賽而學識剪片，未來會發展拍攝工作、瑜珈、生活的vlog。

「年度風格KOL」得主許嘉倩（Caterine）

許嘉倩（Caterine）的妝容和表演舞步都是自己構思。（黃舒慧攝）

許嘉倩（Caterine）興趣多多，擅長跳芭蕾舞、拉小提琴和彈鋼琴，她在才藝表演中選擇跳舞，當中的舞步都是自己創作，希望以熱情、積極的舞蹈展現自己追夢的決心。許嘉倩指出很多人認為學芭蕾舞很困難，所以她目標是將芭蕾舞簡單化和普及化，從而推動這種舞蹈。

得到「年度風格KOL」獎後，許嘉倩表示最感激家人朋友、提供編舞意見的舞蹈老師，以及在計劃中認識的好友SamLau和Jenny，多得她們的支持，自己才可堅持到今天！

「年度潛力KOL」得主崔嘉林（Tsui）

崔嘉林（Tsui）的表演令人印象深刻，奪得「年度潛力KOL」。

「我攞到呢個獎覺得好surprised，因為本身覺得自己係陪跑性質。」扮相前衛鬼馬的崔嘉林（Tsui）分享得獎感言，似乎仍有點難以置信。

事實上他鬼馬的造型、入型入格的演出展示敬業樂業的一面，而這種特質都深得評審讚許，成為「年度潛力KOL」得獎者，模特兒陳繹嵐還盛讚他化妝髮型十分eye-catching，而且style亦切合表演內容！

經歷數月的培訓，得獎結果終於出爐！（黃舒慧攝）

霍啟剛：輸贏唔係最重要

得獎結果塵埃落定，為「On Air KOL 2021」劃上完美句號，儘管有人捧住獎座，有人空手而回，但評審霍啟剛則認為「輸贏唔係最重要」：「由50強淘汰至20強，到最後10強，呢個過程好漫長，今日攞唔攞到獎、輸贏唔係最重要，最重要係參賽者係過程中都有學習同成長。」

希望參賽者從「On Air KOL 2021」收獲寶貴的經驗和友誼，繼續堅持不懈，朝夢想進發！