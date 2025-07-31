日本OL「嘟嘴甜笑照」全球瘋傳！馬斯克都轉發　揭爆紅女神真身

近日，一位來自日本的「素人」OL照片在社群平台X（前稱Twitter）上瘋傳，短短數日即累積超過7,630萬次觀看，連全球首富馬斯克（Elon Musk）都親自轉發，讓這名日本女生瞬間紅遍全球，更成為歐美網民的焦點。



一張「早安照」爆紅全球

這位引起全球話題的日本OL，其實名叫荒木佐保里。她在7月25日於X平台發布了一張照片，照片中她身穿正裝，梳著公主頭，手抱手提電腦，出現在辦公室場景。她面對鏡頭甜笑，並簡單寫了一句「早安」，搭配太陽的表情符號。

這張看似平凡的照片，卻意外在X上瘋傳，不少歐美網民被其甜美外表震驚到，連日更引發了「二創」熱潮。許多外國網民紛紛製作迷因圖，將佐保里與美國新世代27歲的性感女星席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）並列為「女神」，甚至出現「二選一」的meme，足見其魅力。

看似平凡的照片，卻意外在X上瘋傳，不少歐美網民被其甜美外表震驚到，連日更引發了「二創」熱潮。(X截圖)

看似平凡的照片，卻意外在X上瘋傳，不少歐美網民被其甜美外表震驚到，連日更引發了「二創」熱潮。(X截圖)

看似平凡的照片，卻意外在X上瘋傳，不少歐美網民被其甜美外表震驚到，連日更引發了「二創」熱潮。(X截圖)

看似平凡的照片，卻意外在X上瘋傳，不少歐美網民被其甜美外表震驚到，連日更引發了「二創」熱潮。(X截圖)

看似平凡的照片，卻意外在X上瘋傳，不少歐美網民被其甜美外表震驚到，連日更引發了「二創」熱潮。(X截圖)

許多外國網民紛紛製作迷因圖，將佐保里與美國新世代27歲的性感女星席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）並列為「女神」，甚至出現「二選一」的meme(X截圖)

就連狗狗幣（Dogecoin）創辦人之一的馬庫斯（Billy Markus）也透過AI工具Grok Imagine將佐保里的照片製成短影片，而X平台老闆首富馬斯克更親自轉發，並寫道：「Grok Imagine超級好玩」，趁機為自家AI產品宣傳。

狗狗幣（Dogecoin）創辦人之一的馬庫斯（Billy Markus）也透過AI工具Grok Imagine將佐保里的照片製成短影片，而X平台老闆首富馬斯克更親自轉發 . (X截圖)

揭真實身分為日本偶像

隨著佐保里全球爆紅，她的真實身份也隨之曝光。除了曾是日本偶像團體Tokyo Girls Bravo的前成員，目前則是一名專職的演員兼模特兒。根據她在X個人簡介的介紹，她來自長崎，最喜歡吃魚，現年約29歲。

在爆紅前，佐保里在Instagram上已累積了約10萬名粉絲，然而「早安照」瘋傳，讓她的IG粉絲瞬間暴增至22萬名。有外國網友留言表示「我願意為了妳跟我老婆離婚」、「我的頁面全被這個日本辦公室女孩霸佔了」、「感謝妳為這裡帶來正面影響」，足見爆紅程度。

+ 11

佐保里本人也對這次的全球爆紅感到十分驚訝。她隨後在貼文中表示，這張照片其實是她替某間設計公司官網拍攝的工作照。她也分享了社群使用者佔比數據，發現竟有將近40%的觀看次數來自美國，而日本僅佔12.6%。

爆紅後開設YouTube頻道

面對突如其來的人氣，荒木佐保里也即開設自己的YouTube頻道，並已上傳了第一短片，瞬間突破10萬觀看。在影片中，她提到「我平時都在辦公室工作，同時也身兼模特兒和演員等」，期間更向廣大粉絲表示感謝。