返工請假難？打工仔呻請2天連假即被黑面 網民教路如何無痛請假
撰文：聯合新聞網
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不少職場新鮮人對工作與學生時期的落差，有時感到不適應。一名女網友分享，過去當學生時可以放長假、隨意請病假，沒想到進入職場後，要請一天假都變得困難重重。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「上班沒連假好痛苦」為題，指出很懷念學生時期，除了有長假可以放，若身體不舒服也能請病假，但進入職場後，只要請特休（年假）超過2天，就會感覺老闆與同事臉色不佳，讓她備感壓力。
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這名女網友進一步說明，2月結束後，3月完全沒有連假，讓她心情更低落，坦言有離職的打算，但又擔心這份工作年資僅2年，會讓履歷看起來不夠穩定，只能暫時打消念頭。
貼文一出後，不少網友都表示：
「不適合就換，人資（HR）問為什麼做沒多久就離職，直接說原因就好，不要浪費時間浪費生命」
「現在應該比較沒在看年資了，因為都很常換工作」
「我朋友剛出社會時，三個月換了近10份工作。她只要上班第一天覺得不喜歡或環境氛圍不好，立刻離職」
「完全懂妳，我現在上班每天都好累，假日的休息時間都拿去看病，還要掛號看診花錢」
「我一年換三份工作還是找得到工作啊，現在滿一年就很不錯了吧」
此外，也有部分網友提供建議，指出：
「去找做二休二的呀，請兩天就可以休六天」
「找個能隨意請假的公司，超級過癮」
「台灣勞工假本來就很少，除非去外商或是部分傳產（傳統行業），有一週的暑修（暑期統一休假）」
「有些國家第一年就有30天年假，台灣還要慢慢累積……」
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