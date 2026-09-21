挑情醜聞Nana全裸激戰池昌旭　盤點曾演19禁韓劇女星！孫藝珍有份

Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）於9月18日全球全集上線，這部由孫藝珍（或譯孫藝真） 、池昌旭與Nana（林珍兒或林珍娜 ）主演的8集古裝劇，劇中池昌旭與Nana獻出演藝生涯最大尺度的全裸親密床戲，Nana更有露點演出，相關話題瞬間登上亞洲多地熱門搜尋榜。

其實，過往也有不少知名韓國女星作品都搏盡演出，更被列為19禁作品，甚至在今次有份演出《挑情醜聞》的孫藝珍，當年也曾跟裴勇俊有尺度大的演出！



Netflix韓劇《挑情醜聞》開播後即掀起熱話。

《挑情醜聞》改編自1782年法國著名書信體小說《危險關係》（Les Liaisons dangereuses），同時也是2003年李在容執導、裴勇俊、全度妍與李美淑主演經典電影《挑情寶鑑》時隔23年的重磅翻拍。

危險三人遊戲 孫藝珍設下情慾賭局

《挑情醜聞》故事背景設定於朝鮮時代，被封建禮教與名份束縛的貴族女性趙夫人（孫藝珍飾），表面上是端莊賢淑的門面，私下卻擅長玩弄人心。她與風流倜儻、遊戲人間的堂弟趙元（池昌旭飾）立下賭局：趙夫人命趙元去引誘守節九年、恪守婦道的寡婦安熙妍（Nana飾），若趙元成功奪取熙妍的真心與身體，趙夫人便將自己作為賞賜獻給他。然而，這場以情慾與自尊為籌碼的危險遊戲，最終卻讓三人徹底在情慾中失控。

池昌旭與Nana在《挑情醜聞》上演長達數分鐘的大尺度親密戲，池昌旭大膽露臀，Nana更赤裸上身露點。（IG@jin_a_nana）

劇集播至第七集，池昌旭跟Nana終於發生肉體關係，二人打破尺度的破格全裸演繹更長達3分多鐘，池昌旭全裸出鏡並大膽露出臀部，而Nana亦有赤裸上身露點的震撼演出。片段迅速成為全劇話題核心，不少觀眾直呼畫面過於震撼，尺度遠超預期。

《挑情醜聞》劇照

《挑情醜聞》劇照

在韓國影壇中，大尺度「19禁」演出往往成為頂級女演員打破偶像框架、邁向實力派演技殿堂的關鍵跳板。除了Nana之外，以往也有不少韓國女演員拍過尺度大的作品。

孫藝珍：《外出》半裸激戰裴勇俊 走出「國民初戀」玉女框架

孫藝珍在早年作品《向左愛向右愛》、《假如愛有天意》及《我腦海中的橡皮擦》成功建立玉女形象。不過，孫藝珍之後為求轉型，2005年接拍電影《外出》，與裴勇俊上演半裸激情床戲，成為其從影最大膽演出，當年23歲的她正值顏值高峰，難得在大銀幕展露胴體，令觀眾眼前一亮，更憑此片獲得《第51屆亞太影展》最佳女主角。

徐睿知：《夏娃的醜聞》破格大尺度床戲 爭議後以蛇蠍瘋批美人復出

徐睿知在《夏娃的醜聞》首兩集即上演超激烈床戲，徐睿知飾演的李拉艾耗費13年縝密策劃，藉由接近LY集團接班人姜允謙（朴秉恩 飾）實施復仇計劃。

李拉艾表演舞蹈時故意留下手鍊，引誘姜允謙來找自己，其實是想讓他目擊自己和老公在休息室翻雲覆雨，她更在半掩的門縫間與姜允謙對望。之後姜允謙念念不忘，就連跟老婆性愛時也幻想對方成李拉艾。大批網民看完都表示徐睿知十分適合蛇蠍美人的角色，更認為她發生爭議之後已豁了出去。

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徐玄：《解禁男女》挑戰BDSM主僕禁忌 乖乖女偶像大破格

少女時代出身的徐玄在2022年上映的Netflix原創電影《解禁男女》中擔任女主角，她在其中一場吻戲與男主角李濬榮挑戰大尺度的場景。電影改編自同名網絡漫畫，講述男主角「智厚」有著獨特性癖，某日被公司女下屬「智宥」無意得知其秘密，結果身份大調轉展開主僕關係。

宋智孝：《霜花店》全裸肉搏趙寅成 震撼亞洲的宮廷禁忌絕唱

《RUNNING MAN》成員宋智孝曾經於2008年上映的《霜花店》，與趙寅成上演禁忌戀床上戲。故事講述朱鎮模飾演一名性取向不明的皇帝，對趙寅成飾演的健龍衛隊長寵愛有加。有一天，皇帝命令他跟宋智孝飾演的王妃進行交合，希望可以誕下一個像他一樣溫柔的孩子。發生關係後，他和王妃都愛上了對方，經常瞞著皇帝偷歡。在戲中宋智孝更全裸上陣，和趙寅成的床戲意識也非常大膽。

金高銀（金高恩）：《銀嬌》19禁全裸奪青龍 鄭址宇導演情慾經典

曾經出演《鬼怪》、《THE KING》等人氣劇集女主角的金高銀，出道作原來是拍18禁電影！2012年，她憑著電影《銀嬌》出道，並拿下了多個新人獎。故事講述一名70歲的著名作家愛上了17歲的女高中生，並以她為題材創作小說，但他的弟子似乎因為妒忌而介入兩人，更與這名少女發生了關係。金高銀在片中有全裸演出，她也憑該片獲青龍獎最佳新人女演員等8個獎項。

姜漢娜：《純真時代》獲封韓版《色·戒》 與姜河那上演宮廷肉搏

曾與台灣當紅男星王大陸傳緋聞的姜漢娜，於2015年擔任電影《純真時代》的女主角，並在戲中與姜河那有大膽的演出。故事以1398年發生的「王子之亂」為背景，講述3名皇朝的男人因不同的原因追逐慾望的故事。而姜河那飾演的鎮，是將軍的兒子，是一名「渣男」，沉醉於女色，而這部電影更被南韓媒體譽為韓版《色‧戒》。

林智妍：《人間中毒》宋承憲車震激戰 從三級片女王到實力派

林智妍於2014年與男神宋承憲於電影《人間中毒》中上演超大尺度「車震」場面，因而人氣急升。故事講述宋承憲飾演的上校與林智妍飾演的部下妻子發生不倫之戀。除此之外，次年她亦在古裝情慾片《姦臣：色誘天下》有大膽演出。

金泰梨、金敏喜：《下女的誘惑》朴贊郁情慾神作 女女床戲超越肉體極限

由河正宇、趙震雄、金敏喜、金泰梨主演的電影《下女的誘惑》，2016年上映。故事背景發生在1930年代，被日本統治的韓國，河正宇、趙震雄企圖向金敏喜飾演的富家小姐騙取財產，設法安排一名扒手出身的下女（金泰梨飾）在她身邊。除了有大尺度的床戲之外，金泰梨與金敏喜之間亦有一種「超越情色」的關係......

全度妍：《男與女》交纏孔劉 原版《挑情寶鑑》影后鼻祖

曾四度於百想藝術大賞拿下「最佳女主角」的全度妍，2016年曾經與孔劉在電影《男與女》（大陸譯《雪國戀人》）中有尺度大膽的親密對手戲。故事講述兩名陌生男女在芬蘭偶然相見，並互相產生好感。在異地的時候，二人互相取暖，更發生關係開展婚外情。

李絮：《情慾誘惑》與鄭雨盛上演致命不倫 模特兒轉型演技派代表

模特兒出身的女演員李絮，2014年與國民男神鄭雨盛在電影《情慾誘惑》中飾演一對不倫情侶，二人床戲也非常大尺度。故事講述鄭雨盛飾演一名因性醜聞而被逼到鄉下擔任講師的大學教授，在人生失意時，他遇上了李絮飾演的年輕售票員，二人愛得纏綿，同時亦因為這段不倫的關係而感到痛苦......

全鍾瑞：李滄東《燒失樂園》半裸一舞成名

2018年憑著電影《燒失樂園》出道的全鍾瑞，除了在戲中有裸露演出之外，亦與劉亞仁有大尺度的床戲。故事改編自日本作家村上春樹收錄於短篇小說集《螢火蟲》中的短篇作品《燃燒的柴房》（台灣譯《燒柴房》），講述三名年輕男女在生活中遇到挫折而不得不向現實低頭的故事。