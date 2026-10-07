富泰邨女童拎24罐啤酒　父解釋「訓練肌肉」衞生署指引揭超標4倍

屯門富泰邨日前流傳一段影片，一名年僅10歲的女童，手提兩大袋罐裝啤酒、揹著破爛書包，在行人斜路上極吃力地前行，引發全城關注是否涉嫌虐兒。女童父母事後受訪澄清事件純屬「誤會」，聲稱提啤酒是為了「訓練肌肉」。《香港01》整合事件的來龍去脈、各界跟進反應，並引述香港衞生署、勞工處等指引，拆解兒童與成人負重的安全標準及潛在健康風險。



身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一大袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

女童苦拎24罐啤酒落單 繼父搶酒罵「廢人」惹虐兒疑慮

事發於周二（10月6日）傍晚約7時30分，Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」瘋傳一段長約4分鐘的影片。片中一名身穿校服的10歲女童，揹著拉鏈扣已破爛的書包，雙手各提一大袋500毫升罐裝啤酒（每罐500毫升共24罐），在富泰邨斜路走得非常吃力，不時要停下休息，多名路過街坊見狀紛紛上前幫忙拾起並了解情況。

女童沿途向街坊表示「爸爸唔畀」、「爸爸會鬧」，並透露自己在家中與胞妹「乜嘢都係我自己做晒」。同行38歲繼父（黃先生）一度冷眼旁觀，隨後突然指示幼女拖著幼子，自己衝前搶走女童其中一袋啤酒，疑罵出一句「廢人」後拔足狂走，留下長女一人獨自提起啤酒繼續前行。影片流出後，迅速引發網民極大迴響及虐兒疑慮。

繼父受訪稱「訓練肌肉」 母親正戒酒日飲5罐

女童父母今日（10月7日）早上於屯門富泰邨住所，接受媒體訪問澄清事件。38歲繼父黃先生解釋，要女兒單手搬運兩大袋啤酒是希望「訓練佢肌肉／大小肌」，由於當時便利店推出特價而臨時大量購入；對於被途人追拍詢問時態度欠佳，他坦言「嗰吓係有啲炆」，承諾日後會改用其他方法訓練女兒。

涉事女童（白衫）與父母及弟妹在住所內見記者。（黃學潤攝）

涉事10歲女童則表示，過往最多僅幫忙提4罐，這次一次過拿24罐（6包）確是首次，雖然感覺「有點辛苦」，但強調是出於自願，且父母平日非常愛錫她；至於引發爭議的破爛書包，女童澄清是事發前裝啤酒時不慎「袋爆」拉鏈扣，自己平日上學另有護脊書包。此外，32歲母親黃太透露自己患有癲癇等病症，過去因酗酒每日飲12罐，現正努力戒酒並減至每日5罐；她補充指一家五口主要依靠$18,000綜援及前夫$2,000贍養費維生。而三名子女各有特殊健康或學習需要（長女有川崎症病史及ADHD、次女有讀寫障礙、幼子則發展遲緩），直言社區現時缺乏足夠的支援機構。

校方凌晨發聲明呼籲停傳影片 跨部門登門調查證無虐兒

事件曝光後，社會各界迅速介入跟進。涉事小學於10月7日凌晨緊急發表聲明，指校方獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援；校方強調一向將學童身心安全放在首位，絕不容許任何損害兒童權益的行為發生，並呼籲各界停止轉發影片，以免對學童及其家庭造成二次傷害。同時，屯門區議員陳文偉聯同警方、學校副校長及社工等跨部門人員登門家訪；警方經初步調查後，相信事件純屬誤會，不涉及虐兒成分，目前未有拘捕任何人

兒童負重指引：衞生署與AAP設嚴格上限 片中負重超標幾倍

其實，香港衞生署對學童負重設有極為嚴格的理想標準，建議總重量不應超過兒童體重的 10%（例如20公斤重的學童，負重上限為2公斤）。美國兒科學會（AAP）的指引則建議負重不應超過兒童體重的15%。然而在屯門富泰邨事件中，涉事10歲女童雙手提著的 24 罐 500 毫升啤酒重量已高達12 公斤；若以本港6至10 歲女童平均體重約20至30 多公斤計算，單是這批啤酒的重量已佔去女童體重的40%至50%，嚴重超出本港衞生署與美國兒科學會的安全建議標準4至5倍，對發育中的脊椎及骨骼造成極大負擔。

根據香港多名骨科與物理治療專家的臨床警示，學童若長期或急性搬運超出體能負荷的重物，不僅無法有效刺激肌纖維肥大，反而會因身體重心前傾或代償發力，引致急性腰肌勞損、肩關節韌帶拉傷，甚至造成胸椎前傾及脊柱側彎等永久性骨骼形態改變。醫學指引建議，兒童肌力鍛煉應以自體重量為主的協調訓練（如跳繩、平衡木及游泳）循序漸進進行，盲目徒手提舉重物絕非合適的肌肉訓練手段。

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成年人勞工標準：16.5至25公斤上限 逾16公斤須風險評估

至於成年人的安全搬運標準，香港勞工處與職業安全健康局（職安局）針對體力處理操作訂有建議提舉上限。在最理想的工作姿勢下（重物貼近身體且位於手肘高度），成年男性的安全提舉上限為 25 公斤，而成年女性則約為男性的三分之二（即約 16.5 公斤）。勞工處指引亦強調，若單人搬運重量接近或超過 16 公斤，場所或僱主即有責任進行風險評估並提供適當的機械輔助工具。在國際標準方面，美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）的提舉方程式則將理想姿勢下的單人負重基準定為 23 公斤（51 磅），一旦搬運時需要彎腰、手肘伸展或軀幹扭轉，安全重量上限更會按比例大幅削減。