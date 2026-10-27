住深圳關口好過北區？港人讚平租車程短　網民計算隱形成本反擊

近年不少港人興起「北上租樓、香港返工」的跨境生活模式，日前有網民在討論區發文，表示「住深圳近關口，同住喺北區冇分別」，更指每日通勤僅多約20分鐘，但只需3000至4000元人民幣即可租到兩房單位，大讚性價比極高。言論一出隨即引來大批網民圍攻，不少網民隨即列出實質開支與時間成本表示反駁，直指事主過份樂觀，更有人指出關口優質盤租金早已飆升，計埋各項雜費隨時要成HK$15,000，與在香港住的花銷相差不大。



有網民在討論區發文，表示「住深圳近關口，同住喺北區冇分別」，性價比極高。（連登截圖）

深圳便宜租金神話破滅

對於樓主「3-4000已經租到兩房」的說法，不少網民紛紛指出並不顯示：「近關口3000蚊港紙租城中村？3000又吹大左，起碼5000」、「3，400又可以住得幾近關口」。

更以落馬洲口岸旁的屋苑為例，分析關口附近好質素的單位開支也許並不低：「近關口要7-8000但3房，如果係落馬州一出關對住果幢，7，8k都無3房，加埋管理費，匯率咪11000，再加埋車費成萬5蚊」。雖然有人認為「返工遠就唔好關口住啦，租連管理費唔洗1萬hkd」，另外亦有網民直言在香港住亦有自身優勢：「香港公屋租金係奇異點，人工高過大陸咁多但更平租」。

鄰近關口優質電梯樓兩房月租逾6,500元人民幣，平價盤大多屬於環境狹窄的城中村。（資料圖片/歐陽德浩攝）

跨境生活時間精神成本極高

除租金開銷，最令打工仔卻步的不外乎時間成本。網民直指「通勤只差20分鐘」脫離現實：「點會多廿分鐘咁少？剩係搖巴士過橋出屯門都唔止搖廿分鐘」，每日返工放工還要重複繁瑣的排隊安檢程序，「Time is money，就當你一日半個鐘，來回一個鐘，人生無左幾多個鐘？」

網民計算後發現，每日來回通勤動輒兩小時起跳，跨境打工仔長途跋涉身心俱疲。（《大叔的愛》劇照）

亦有不少網民對未來北部都會區發展表示憧憬，認為住關口日後物價與租金大有優勢：「到真係北區有大量工作機會時，關口附近D租就會升架啦，咪即係好似而家關口堆物價一樣upupup，到時就玩爛物價，變返低性價比㗎啦，所以咪就係賭緊會唔會搞到新中環」。不過隨即被其他網民潑冷水，認為「講到真係取代中環咁，下刪一百字」，直指就算未來真有落實「都唔係我哋呢一代」。